Resep Honey Garlic Crispy Chicken, Ayam Crispy Saus Madu Bawang Putih yang Gurih dan Manis

Potret honey garlic spicy chicken yang renyah ala restoran. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)
JawaPos.com - Jika sedang mencari menu ayam yang mudah dibuat tetapi terasa seperti hidangan restoran, Honey Garlic Crispy Chicken patut dicoba. Perpaduan ayam goreng crispy dengan saus madu dan bawang putih menciptakan rasa gurih, manis, dan sedikit savory yang begitu menggugah selera.
Resep ala @adekoerniawan_s menggunakan paha ayam fillet yang dimarinasi dengan bumbu sederhana, kemudian dilapisi tepung maizena agar menghasilkan tekstur renyah. Setelah digoreng, ayam dibalut saus honey garlic yang harum dan mengilap sehingga setiap gigitan terasa semakin nikmat.
Keistimewaan menu ini terletak pada perpaduan tekstur renyah di luar dengan daging ayam yang tetap juicy di dalam. Saus madu memberikan rasa manis alami yang seimbang dengan gurihnya kecap asin dan aroma bawang putih.
Selain itu, bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan dan proses memasaknya relatif cepat, sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam.
Bahan-Bahan
Bahan Ayam
300 gram paha ayam fillet
1/2 sdt merica bubuk
2 sdm saus tiram
1 sdt bawang putih bubuk
1/4 sdt garam
1/2 sdt penyedap rasa
Tepung maizena secukupnya untuk pelapis
Bahan Saus Honey Garlic
2 sdm mentega
3 siung bawang putih, cincang halus
3 sdm madu
1 sdm kecap asin
1 sdt gula pasir
Cara Membuat Honey Garlic Crispy Chicken
1. Marinasi Ayam
Potong paha ayam menjadi ukuran sekali makan.
Campurkan ayam dengan merica bubuk, saus tiram, bawang putih bubuk, garam, dan penyedap rasa.
Aduk rata, lalu diamkan selama 20-30 menit agar bumbu meresap.
2. Balur dengan Tepung
Lumuri ayam menggunakan tepung maizena hingga seluruh permukaannya tertutup rata.
3. Goreng Ayam
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng ayam hingga matang, berwarna keemasan, dan teksturnya renyah.
Angkat lalu tiriskan.
4. Buat Saus Honey Garlic
Lelehkan mentega di atas wajan.
Tumis bawang putih hingga harum.
Tambahkan madu, kecap asin, dan gula pasir.
Masak dengan api kecil sambil diaduk hingga saus sedikit mengental.
5. Balur Ayam
Masukkan ayam goreng ke dalam saus.
Aduk cepat hingga seluruh permukaan ayam terlapisi saus secara merata.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat agar tekstur ayam tetap renyah dengan lapisan saus yang mengilap.
Gunakan paha ayam karena kandungan lemaknya membuat daging tetap juicy setelah digoreng. Goreng ayam dalam minyak yang sudah benar-benar panas agar lapisan maizena menjadi renyah.
Masukkan ayam ke dalam saus sesaat sebelum disajikan agar kerenyahannya tetap terjaga.
Honey Garlic Crispy Chicken sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat, kentang goreng, mashed potato, atau salad segar.
Sebagai pelengkap, tambahkan taburan wijen sangrai dan irisan daun bawang agar tampilannya semakin menarik sekaligus menambah aroma.
Honey Garlic Crispy Chicken merupakan pilihan menu yang sederhana namun kaya cita rasa. Perpaduan ayam crispy dengan saus madu dan bawang putih menghasilkan hidangan yang gurih, manis, dan harum, cocok disajikan untuk keluarga maupun sebagai menu spesial di akhir pekan.
Untuk hasil saus yang lebih seimbang, gunakan api kecil saat memasak madu agar tidak mudah gosong atau berubah menjadi pahit. Jika menyukai rasa yang lebih segar, tambahkan sedikit perasan air lemon setelah saus matang untuk memberikan sentuhan manis-asam yang lebih kompleks.
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