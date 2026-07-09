Resep Spicy Chicken Popcorn Onigiri, Bekal Sekolah Praktis yang Gurih dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Jika mulai kehabisan ide untuk menyiapkan bekal sekolah atau makan siang, Spicy Chicken Popcorn Onigiri bisa menjadi pilihan yang menarik. Perpaduan nasi berbumbu khas Jepang dengan isian ayam crispy pedas menghasilkan menu yang praktis, lezat, dan mudah dibawa ke mana saja.

Resep ala @benfarm.id menghadirkan onigiri dengan sentuhan modern. Nasi yang dibumbui minyak wijen dan kecap asin dipadukan dengan isian spicy chicken popcorn yang renyah, sehingga setiap gigitan terasa gurih dengan sedikit sensasi pedas.

Onigiri dikenal sebagai bekal khas Jepang yang praktis dan mengenyangkan. Dengan tambahan isian ayam popcorn pedas, menu ini menjadi lebih kaya protein sekaligus memiliki tekstur yang lebih menarik.

Cara membuatnya juga sangat mudah sehingga cocok untuk bekal sekolah, bekal kerja, piknik, atau menu makan siang yang tidak membosankan.

Bahan-Bahan

1 bungkus spicy chicken popcorn

Nasi putih hangat secukupnya

1 sdt minyak wijen

1 sdt kecap asin

Cetakan onigiri atau plastik wrap

Cara Membuat Spicy Chicken Popcorn Onigiri

1. Goreng Ayam

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng spicy chicken popcorn selama sekitar 4 menit atau hingga matang dan berwarna keemasan.

Angkat, lalu tiriskan.

2. Siapkan Nasi

Campurkan nasi putih hangat dengan minyak wijen dan kecap asin.

Aduk hingga seluruh nasi berbumbu secara merata.

3. Bentuk Onigiri

Masukkan sebagian nasi ke dalam cetakan onigiri atau letakkan di atas plastik wrap.

Beri beberapa potong spicy chicken popcorn di bagian tengah sebagai isian.

Tutup kembali dengan nasi, lalu tekan hingga padat dan berbentuk segitiga atau sesuai selera.

4. Sajikan

Onigiri siap dinikmati selagi hangat atau disimpan sebagai bekal.

Gunakan nasi yang masih hangat karena lebih mudah dibentuk dan saling menempel. Tekan nasi secukupnya saat membentuk onigiri agar padat, tetapi jangan terlalu kuat supaya teksturnya tetap lembut saat disantap.

Jika menggunakan plastik wrap, basahi sedikit tangan dengan air agar nasi tidak lengket saat proses pembentukan.

Selain ayam popcorn pedas, Anda juga bisa menambahkan keju mozzarella, telur dadar, tuna mayo, abon ayam, atau potongan rumput laut di bagian tengah agar rasanya semakin bervariasi.

Taburan wijen sangrai atau lembaran nori di bagian luar juga dapat memberikan aroma dan cita rasa khas Jepang.

Spicy Chicken Popcorn Onigiri cocok dipadukan dengan sup miso, salad sayuran, atau buah segar sebagai pelengkap bekal yang lebih seimbang.

Minuman seperti teh hijau, lemon tea, atau air mineral dingin juga menjadi pendamping yang pas.

Spicy Chicken Popcorn Onigiri merupakan menu bekal yang sederhana tetapi tetap menarik. Perpaduan nasi gurih dengan isian ayam crispy pedas menjadikannya pilihan yang mengenyangkan, praktis, dan cocok dinikmati kapan saja, baik di sekolah, kantor, maupun saat bepergian.