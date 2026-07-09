Resep Tumis Tauge dan Tahu, Lauk Rumahan Sederhana yang Gurih dan Kaya Protein

JawaPos.com - Tumis sayuran menjadi salah satu menu andalan karena praktis, sehat, dan mudah dibuat. Salah satu yang patut dicoba adalah Tumis Tauge dan Tahu, perpaduan tauge yang renyah dengan tahu kuning yang lembut dalam balutan bumbu gurih yang sederhana.

Resep ala @siva_justine ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Meski sederhana, perpaduan bawang merah, bawang putih, daun bawang, cabai, serta saus tiram menghasilkan cita rasa yang gurih dan menggugah selera. Menu ini cocok dijadikan lauk sehari-hari maupun bekal makan siang.

Tauge memiliki tekstur renyah yang tetap segar saat dimasak sebentar, sedangkan tahu menjadi sumber protein nabati yang mengenyangkan. Kombinasi keduanya menghasilkan hidangan yang lezat sekaligus bernutrisi.

Selain itu, proses memasaknya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit sehingga sangat cocok untuk Anda yang ingin memasak menu praktis tanpa mengurangi nilai gizi.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

200 gram tauge

2 buah tahu kuning

5 siung bawang merah, iris

1 batang daun bawang, iris

2 buah cabai merah besar, iris

1 sdm bawang putih cincang

Bumbu

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1/4 sdt lada bubuk

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Sejumput gula

Air secukupnya

Pelengkap

Bawang goreng secukupnya

Cara Membuat Tumis Tauge dan Tahu

1. Siapkan Bahan

Potong tahu kuning menjadi kotak-kotak sesuai selera.

Cuci bersih tauge, lalu tiriskan.

Iris bawang merah, daun bawang, dan cabai merah.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

Masukkan cabai merah, lalu aduk hingga layu.

3. Masukkan Tahu

Tambahkan potongan tahu ke dalam wajan.

Masak beberapa menit hingga permukaan tahu sedikit kecokelatan.

4. Bumbui

Masukkan saus tiram, kecap asin, lada bubuk, kaldu ayam, gula, dan sedikit air.

Aduk hingga bumbu tercampur rata.

5. Tambahkan Tauge

Masukkan tauge dan daun bawang.

Aduk cepat selama 1-2 menit agar tauge tetap renyah dan tidak terlalu layu.

6. Sajikan

Angkat, lalu taburi bawang goreng sebelum disajikan.

Masukkan tauge di tahap akhir memasak dan gunakan api besar agar proses memasak berlangsung cepat. Hindari memasak terlalu lama karena tauge akan mengeluarkan banyak air dan kehilangan tekstur renyahnya.

Jika ingin tahu lebih bertekstur, goreng sebentar sebelum ditumis bersama bumbu.

Untuk hasil yang lebih lezat, pastikan tauge dicuci dan ditiriskan hingga benar-benar kering sebelum dimasak. Dengan begitu, tumisan tidak mudah berair dan bumbu dapat melapisi tahu serta tauge dengan lebih sempurna.

Tumis Tauge dan Tahu sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Sebagai pelengkap, Anda dapat menyajikannya dengan ayam goreng, ikan bakar, telur dadar, sambal terasi, atau kerupuk untuk menambah variasi menu.