Resep Ayam Saos Kocak, Ayam Crispy dengan Balutan Saus Gurih Manis Pedas yang Bikin

JawaPos.com - Bagi pencinta ayam goreng crispy, Ayam Saos Kocak wajib masuk daftar menu yang harus dicoba. Hidangan ini menghadirkan ayam goreng bertekstur renyah dengan balutan saus kental bercita rasa manis, gurih, sedikit pedas, dan smoky yang meresap di setiap potongannya.

Resep ala @martinpraja menggunakan bumbu marinasi yang kaya rempah sehingga ayam tetap juicy setelah digoreng. Ditambah teknik membalur tepung hingga menghasilkan tekstur keriting, menu ini memberikan sensasi layaknya ayam crispy ala restoran.

Keistimewaan hidangan ini terletak pada perpaduan dua tekstur sekaligus, yaitu lapisan tepung yang renyah dan saus kental yang melapisi setiap bagian ayam tanpa membuatnya kehilangan kerenyahan sepenuhnya.

Bumbu marinasi yang terdiri dari bawang putih, lada, ketumbar, paprika, dan onion powder juga membuat daging ayam terasa gurih hingga ke bagian dalam.

Bahan-Bahan

Bahan Marinasi Ayam

1 ekor ayam, potong menjadi 8-10 bagian

1 sdm bawang putih bubuk

1 sdt lada putih bubuk

1/2 sdt onion powder

1/2 sdt ketumbar bubuk

1/2 sdt paprika bubuk

2 sdt penyedap rasa

1 sdt garam

100 ml air

Bahan Tepung

400 gram tepung terigu protein tinggi

1 sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt lada putih bubuk

1 sdt soda kue

Bahan Saus

100 gram saus tomat

100 gram saus sambal

100 gram saus BBQ

Cara Membuat Ayam Saos Kocak

1. Marinasi Ayam

Campurkan ayam dengan air, bawang putih bubuk, lada putih, onion powder, ketumbar bubuk, paprika bubuk, garam, dan penyedap rasa.

Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu.

Diamkan selama 30-60 menit agar bumbu meresap.

2. Siapkan Tepung

Campurkan tepung terigu, garam, kaldu ayam bubuk, lada putih, dan soda kue.

Aduk hingga tercampur rata.

3. Balur Ayam

Masukkan ayam ke dalam campuran tepung.

Remas-remas perlahan sambil ditekan agar terbentuk tekstur tepung yang keriting dan renyah setelah digoreng.

4. Goreng Ayam

Panaskan minyak hingga mencapai suhu sekitar 170-175°C.

Goreng ayam dengan api sedang selama kurang lebih 15-20 menit hingga matang dan berwarna keemasan.

Tiriskan.

5. Buat Saus

Campurkan saus tomat, saus sambal, dan saus BBQ.

Masak dengan api kecil hingga saus sedikit mengental.

6. Balur Ayam dengan Saus

Masukkan ayam goreng ke dalam saus hangat.

Aduk cepat hingga seluruh permukaan ayam terlapisi saus secara merata.

7. Sajikan

Sajikan selagi hangat agar tekstur ayam tetap renyah di luar dan juicy di dalam.

Gunakan ayam yang sudah berada pada suhu ruang sebelum digoreng agar matang lebih merata. Jangan memasukkan terlalu banyak potongan ayam sekaligus ke dalam minyak karena dapat menurunkan suhu minyak dan membuat hasil gorengan kurang renyah.

Saat membalur tepung, remas perlahan beberapa kali untuk membentuk lapisan tepung yang keriting sehingga hasil akhirnya lebih kriuk.

Ayam Saos Kocak sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat, kentang goreng, coleslaw, atau salad segar.

Sebagai pelengkap, tambahkan acar timun dan wortel atau minuman dingin seperti lemon tea agar rasa gurihnya semakin seimbang.

Ayam Saos Kocak menawarkan perpaduan ayam goreng renyah dengan saus gurih, manis, pedas, dan sedikit smoky yang menggugah selera. Dengan teknik marinasi dan pelapisan tepung yang tepat, Anda bisa menghadirkan menu ala restoran langsung dari dapur rumah.