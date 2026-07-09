Resep Thai Chili Sausages, Sosis Tumis Pedas Asam Manis ala Thailand yang Bikin Nagih

Potret Thai Chili sausage dengan rasa pedas, gurih, dan segar. (Sumber: instagram.com/@jesselyn.mci8)
JawaPos.com - Jika bosan dengan olahan sosis yang itu-itu saja, Thai Chili Sausages bisa menjadi menu praktis yang wajib dicoba. Hidangan ini memadukan sosis dengan bumbu khas Thailand yang kaya rasa, mulai dari gurih, pedas, asam, hingga sedikit manis dalam satu sajian.
Resep ala @jesselyn.mci8 menggunakan campuran bawang merah, bawang putih, aneka cabai, dan daun ketumbar yang dicincang halus, kemudian dipadukan dengan fish sauce, saus tiram, gula, dan perasan jeruk nipis. Hasilnya adalah tumisan sosis dengan aroma segar dan cita rasa yang begitu menggugah selera.
Keunikan menu ini terletak pada keseimbangan rasa khas masakan Thailand. Fish sauce menghadirkan rasa umami yang kuat, jeruk nipis memberikan kesegaran, sedangkan gula menyeimbangkan rasa pedas dari cabai.
Proses memasaknya juga sangat cepat, sehingga cocok dijadikan lauk makan siang, makan malam, maupun camilan saat berkumpul bersama keluarga.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
Sosis secukupnya, potong serong atau sesuai selera
Bumbu Halus
4-5 siung bawang merah
2-3 siung bawang putih
Cabai rawit sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan
1-2 buah cabai merah besar
Daun ketumbar secukupnya
Bumbu Saus
2-3 sdm minyak goreng
2-3 sdm fish sauce
3-4 sdm gula
1-2 buah jeruk nipis
Sejumput MSG atau kaldu jamur
1 sdm saus tiram
Cara Membuat Thai Chili Sausages
1. Haluskan Bumbu
Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, dan daun ketumbar ke dalam chopper.
Proses hingga teksturnya agak halus, tetapi tidak perlu terlalu lembut.
2. Masak Sosis
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis atau goreng sosis hingga permukaannya sedikit kecokelatan.
Sisihkan.
3. Tumis Bumbu
Panaskan kembali minyak.
Masukkan bumbu yang telah dicincang, lalu tumis hingga harum dan matang.
4. Tambahkan Bumbu Saus
Masukkan fish sauce, saus tiram, gula, dan sejumput MSG atau kaldu jamur.
Aduk hingga semua bumbu larut.
5. Masukkan Sosis
Masukkan sosis ke dalam tumisan.
Aduk hingga seluruh permukaan sosis terbalut bumbu.
6. Tambahkan Jeruk Nipis
Matikan api, lalu beri perasan jeruk nipis.
Aduk sebentar hingga tercampur rata.
7. Sajikan
Sajikan selagi hangat bersama nasi putih atau sebagai camilan gurih pedas.
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