Cuma 7 Menit! Resep Mi Siram Ayam Ala Devina Hermawan yang Gurih, Lembut, dan Praktis untuk Santapan Keluarga

Resep Mi Siram Ayam Ala Resto yang Gurih, Lembut, dan Praktis untuk Santapan Keluarga (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Di tengah aktivitas harian yang padat, menu cepat saji buatan rumah selalu jadi solusi terbaik.
Mi siram ayam ala resto adalah salah satu hidangan yang menawarkan kombinasi lengkap: mi yang lembut, siraman saus kental gurih, serta isian ayam dan pelengkap yang kaya rasa.
Meski tampilannya terlihat mewah seperti di restoran, proses pembuatannya ternyata sangat singkat dan mudah.
Resep praktis ini dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, yang dikenal konsisten menghadirkan masakan rumahan dengan cita rasa restoran dan langkah yang efisien, cocok untuk siapa saja yang ingin masak enak tanpa ribet.
Bahan Tumisan
· 5 siung bawang putih
· 5 siung bawang merah
· 1 sdm kecap asin
· 1 sdt minyak wijen
· 1 sdm saus tiram
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar