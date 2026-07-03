Cuma 7 Menit! Resep Mi Siram Ayam Ala Devina Hermawan yang Gurih, Lembut, dan Praktis untuk Santapan Keluarga

JawaPos.com - Di tengah aktivitas harian yang padat, menu cepat saji buatan rumah selalu jadi solusi terbaik.

Mi siram ayam ala resto adalah salah satu hidangan yang menawarkan kombinasi lengkap: mi yang lembut, siraman saus kental gurih, serta isian ayam dan pelengkap yang kaya rasa.

Meski tampilannya terlihat mewah seperti di restoran, proses pembuatannya ternyata sangat singkat dan mudah.

Resep praktis ini dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, yang dikenal konsisten menghadirkan masakan rumahan dengan cita rasa restoran dan langkah yang efisien, cocok untuk siapa saja yang ingin masak enak tanpa ribet.

Bahan Tumisan

· 5 siung bawang putih

· 5 siung bawang merah

· 1 sdm kecap asin

· 1 sdt minyak wijen