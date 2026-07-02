Resep Ayam Goreng Sambal Korek, Ayam Crispy Gurih dengan Sambal Pedas yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Bagi pencinta makanan pedas, Ayam Goreng Sambal Korek adalah salah satu menu yang sulit ditolak. Perpaduan ayam goreng yang renyah di luar namun tetap juicy di dalam, disajikan dengan sambal korek yang pedas, gurih, dan harum, menjadikan hidangan ini selalu berhasil membuat nafsu makan meningkat.

Resep ala @hyunmristu ini menghadirkan ayam goreng berbumbu dengan sentuhan rempah kari yang khas. Ditambah sambal korek yang dibuat menggunakan bawang merah, cabai, daun jeruk, dan terasi, hasil akhirnya menghadirkan rasa pedas yang kaya dan sangat cocok disantap bersama nasi hangat.

Ayam goreng dengan balutan tepung berbumbu memiliki tekstur renyah yang kontras dengan kelembutan daging paha ayam. Sementara itu, sambal korek yang disiram minyak panas menghasilkan aroma yang sangat menggugah selera.

Kombinasi rasa gurih, pedas, sedikit harum rempah, dan sensasi segar dari jeruk nipis membuat menu ini cocok disantap kapan saja, baik untuk makan siang maupun makan malam.

Bahan-Bahan

Bahan Marinasi Ayam

500 gram paha ayam fillet

1 sdt ketumbar bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdm dry rub curry

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

Bahan Pelapis

250 gram tepung

2 sdm tepung maizena

1 sdm dry rub curry

1 sdt ketumbar bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt lada bubuk

1 sdt kaldu bubuk

Air es secukupnya

Bahan Sambal Korek

10 siung bawang merah

10 buah cabai rawit merah

5 buah cabai merah keriting

4 lembar daun jeruk, iris tipis

1 cm terasi

1 sdt garam

1 sdt gula

1 sdt MSG

Minyak panas secukupnya

Perasan jeruk nipis (opsional)

Cara Membuat Ayam Goreng Sambal Korek

1. Marinasi Ayam

Campurkan paha ayam fillet dengan ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, dry rub curry, garam, dan lada bubuk.

Aduk hingga seluruh bagian ayam terlapisi bumbu, lalu diamkan selama minimal 30 menit agar bumbu meresap.

2. Siapkan Adonan Pelapis

Campurkan tepung, maizena, dry rub curry, ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, lada bubuk, dan kaldu bubuk.

Celupkan ayam ke dalam air es, kemudian balurkan ke campuran tepung hingga seluruh permukaannya tertutup rata.

3. Goreng Ayam

Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak.

Goreng ayam dengan api sedang hingga matang, renyah, dan berwarna keemasan.

Angkat dan tiriskan.

4. Membuat Sambal Korek

Masukkan bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, daun jeruk, terasi, garam, gula, dan MSG ke dalam chopper atau ulek kasar.

Panaskan minyak hingga benar-benar panas, lalu siramkan ke atas campuran sambal.

Aduk rata dan tambahkan perasan jeruk nipis jika diinginkan.

5. Penyajian

Sajikan ayam goreng selagi hangat bersama sambal korek.

Nikmati dengan nasi putih panas agar sensasi gurih dan pedasnya semakin maksimal.

Gunakan paha ayam fillet karena teksturnya lebih lembut dan tidak mudah kering saat digoreng. Penggunaan air es pada proses pelapisan juga membantu menghasilkan tekstur kulit yang lebih renyah.

Untuk sambal korek, gunakan minyak yang benar-benar panas agar aroma bawang, cabai, daun jeruk, dan terasi keluar dengan maksimal.

Ayam Goreng Sambal Korek sangat cocok disantap bersama nasi putih hangat, lalapan segar, timun, kol goreng, atau tempe dan tahu goreng.

Sebagai pelengkap, Anda juga dapat menambahkan telur dadar, sambal tambahan, atau kerupuk agar pengalaman makan semakin nikmat.

Anda juga bisa menambahkan taburan bawang goreng dan daun jeruk goreng di atas ayam untuk menghasilkan aroma yang lebih wangi dan rasa yang semakin kaya.