Resep Bacon Cheese Egg Sandwich, Menu Sarapan Praktis dengan Keju Lumer dan Bacon Renyah

JawaPos.com - Jika mencari ide sarapan atau brunch yang praktis tetapi tetap terasa spesial, Bacon Cheese Egg Sandwich bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.

Perpaduan bacon asap yang renyah, telur yang lembut, serta keju yang lumer menghasilkan sandwich sederhana dengan rasa yang kaya dan memuaskan.

Resep ala @courtneys_bites ini viral karena menggunakan teknik memasak yang unik, di mana telur dimasak langsung bersama roti dan lapisan keju.

Hasilnya adalah sandwich dengan tekstur yang beragam: bagian luar roti yang renyah, keju yang meleleh sempurna, serta isian bacon yang gurih dan smoky.

Kombinasi bacon, telur, dan keju memang dikenal sebagai salah satu perpaduan sarapan klasik yang tidak pernah gagal. Ketiga bahan tersebut menghasilkan keseimbangan rasa gurih, creamy, dan sedikit asin yang cocok dinikmati kapan saja.

Selain rasanya yang lezat, resep ini juga praktis karena hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana dan dapat disiapkan dalam waktu singkat. Tak heran jika menu ini menjadi favorit untuk sarapan cepat maupun makan siang praktis.

Bahan-Bahan

3 lembar smoked bacon

5 butir telur kecil atau 4 butir telur ukuran sedang

Garam secukupnya

Lada secukupnya

2 lembar keju slice

Keju mozzarella parut secukupnya

Keju parmesan secukupnya

Roti tawar secukupnya

Cara Membuat Bacon Cheese Egg Sandwich

1. Masak Bacon

Panaskan wajan anti lengket.

Susun smoked bacon di bagian tengah wajan dan masak hingga salah satu sisinya renyah.

Balik bacon dan masak hingga kedua sisinya matang.