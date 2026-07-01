Resep Cheesy Pizza Sliders, Camilan Praktis dengan Keju Lumer yang Bikin Cepat Habis

Potret cheesy pizza sliders dengan mozzarella lumer dan chicken pepperoni. (Sumber: instagram.com/@yomii0115_)
JawaPos.com - Jika sedang mencari ide camilan yang mudah dibuat tetapi tetap terasa spesial, Cheesy Pizza Sliders bisa menjadi pilihan yang tepat.
Perpaduan roti lembut, saus pasta yang gurih, chicken pepperoni, dan keju mozzarella yang lumer menghasilkan camilan yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman.
Resep ala @yomii0115_ ini menjadi favorit karena menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Meski proses pembuatannya praktis, hasil akhirnya menghadirkan cita rasa yang mengingatkan pada pizza homemade dengan tekstur yang lebih lembut dan mudah disantap.
Pizza sliders menawarkan kombinasi rasa yang hampir selalu disukai banyak orang. Roti yang empuk berpadu dengan saus tomat gurih, chicken pepperoni yang kaya rasa, serta lelehan mozzarella yang creamy menciptakan sensasi makan yang memuaskan.
Selain itu, ukurannya yang kecil dan praktis membuat camilan ini cocok disajikan untuk berbagai kesempatan, mulai dari teman menonton film, camilan sore, bekal, hingga sajian saat berkumpul bersama keluarga.
Bahan-Bahan
Bread rolls atau roti bun secukupnya
Pasta sauce atau saus pasta
Chicken pepperoni
Keju mozzarella parut
Unsalted butter
Bawang putih
Dried parsley
Paprika bubuk
Madu
Cara Membuat Cheesy Pizza Sliders
1. Siapkan Roti
Belah bread rolls menjadi dua bagian tanpa memisahkan seluruh bagian roti agar lebih mudah disusun.
Letakkan bagian bawah roti di loyang atau wadah tahan panas.
2. Tambahkan Isian
Oleskan pasta sauce secara merata di atas roti.
Susun chicken pepperoni sesuai selera.
Tambahkan mozzarella parut dalam jumlah yang cukup banyak agar menghasilkan efek keju yang lumer.
3. Buat Garlic Butter
Lelehkan unsalted butter, lalu campurkan dengan bawang putih cincang, dried parsley, paprika bubuk, dan sedikit madu.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
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