Resep Cheesy Pizza Sliders, Camilan Praktis dengan Keju Lumer yang Bikin Cepat Habis

JawaPos.com - Jika sedang mencari ide camilan yang mudah dibuat tetapi tetap terasa spesial, Cheesy Pizza Sliders bisa menjadi pilihan yang tepat.

Perpaduan roti lembut, saus pasta yang gurih, chicken pepperoni, dan keju mozzarella yang lumer menghasilkan camilan yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman.

Resep ala @yomii0115_ ini menjadi favorit karena menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Meski proses pembuatannya praktis, hasil akhirnya menghadirkan cita rasa yang mengingatkan pada pizza homemade dengan tekstur yang lebih lembut dan mudah disantap.

Pizza sliders menawarkan kombinasi rasa yang hampir selalu disukai banyak orang. Roti yang empuk berpadu dengan saus tomat gurih, chicken pepperoni yang kaya rasa, serta lelehan mozzarella yang creamy menciptakan sensasi makan yang memuaskan.

Selain itu, ukurannya yang kecil dan praktis membuat camilan ini cocok disajikan untuk berbagai kesempatan, mulai dari teman menonton film, camilan sore, bekal, hingga sajian saat berkumpul bersama keluarga.

Bahan-Bahan

Bread rolls atau roti bun secukupnya

Pasta sauce atau saus pasta

Chicken pepperoni

Keju mozzarella parut

Unsalted butter

Bawang putih

Dried parsley

Paprika bubuk

Madu

Cara Membuat Cheesy Pizza Sliders

1. Siapkan Roti

Belah bread rolls menjadi dua bagian tanpa memisahkan seluruh bagian roti agar lebih mudah disusun.

Letakkan bagian bawah roti di loyang atau wadah tahan panas.

2. Tambahkan Isian

Oleskan pasta sauce secara merata di atas roti.

Susun chicken pepperoni sesuai selera.

Tambahkan mozzarella parut dalam jumlah yang cukup banyak agar menghasilkan efek keju yang lumer.