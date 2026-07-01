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Nola Amalia Rosyada
Kamis, 2 Juli 2026 | 06.01 WIB

Resep Mie Goreng Tongkol, Menu Rumahan dengan Cita Rasa Mie Goreng Hotel yang Bikin Nambah Terus

Potret mie goreng tongkol dengan cita rasa ala sarapan hotel. (Sumber: instagram.com/@willgoz) - Image

Potret mie goreng tongkol dengan cita rasa ala sarapan hotel. (Sumber: instagram.com/@willgoz)

JawaPos.com - Bagi pencinta mie goreng, ada satu hal yang sulit ditolak: aroma mie goreng hangat yang biasa disajikan saat sarapan di hotel.

Teksturnya yang kenyal, rasa manis-gurih yang seimbang, serta tambahan lauk yang melimpah membuat banyak orang sulit berhenti mengambil porsi kedua. 

Terinspirasi dari cita rasa tersebut, Mie Goreng Tongkol ala @willgoz hadir sebagai alternatif menu rumahan yang sederhana tetapi tetap terasa istimewa.

Perpaduan mie telur, ikan tongkol suwir, telur, dan sayuran menghasilkan hidangan yang kaya rasa dan mengenyangkan. Ditambah dengan bumbu halus bercita rasa pedas gurih dan kecap manis yang khas, menu ini cocok disantap kapan saja, mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam.

Ikan tongkol memiliki cita rasa gurih alami yang sangat cocok dipadukan dengan mie goreng. Selain lebih ekonomis dibanding beberapa jenis protein lainnya, tongkol juga memberikan tekstur dan aroma khas yang membuat mie goreng terasa lebih kaya rasa.

Penggunaan sayuran seperti kol dan daun bawang juga menambah kesegaran, sehingga hidangan ini tidak terasa terlalu berat. Kombinasi rasa manis, gurih, pedas, dan sedikit aroma asap dari terasi menjadikan Mie Goreng Tongkol sebagai menu yang sulit ditolak.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
200 gram ikan tongkol
300 gram mie telur
2-3 butir telur

Bumbu Halus
10 buah cabai merah keriting
5 siung bawang putih
5 siung bawang merah
1/2 buah tomat
1 buah terasi

Bahan Pelengkap
1 batang daun bawang, iris
1/4 buah kol, iris tipis
1/2 buah tomat, potong-potong
2 sdm saus tiram
1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
5 sdm kecap manis
1/2 sdt micin

Cara Membuat Mie Goreng Tongkol

Editor: Hanny Suwindari
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