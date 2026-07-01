Resep Mie Goreng Tongkol, Menu Rumahan dengan Cita Rasa Mie Goreng Hotel yang Bikin Nambah Terus

Potret mie goreng tongkol dengan cita rasa ala sarapan hotel. (Sumber: instagram.com/@willgoz)
JawaPos.com - Bagi pencinta mie goreng, ada satu hal yang sulit ditolak: aroma mie goreng hangat yang biasa disajikan saat sarapan di hotel.
Teksturnya yang kenyal, rasa manis-gurih yang seimbang, serta tambahan lauk yang melimpah membuat banyak orang sulit berhenti mengambil porsi kedua.
Terinspirasi dari cita rasa tersebut, Mie Goreng Tongkol ala @willgoz hadir sebagai alternatif menu rumahan yang sederhana tetapi tetap terasa istimewa.
Perpaduan mie telur, ikan tongkol suwir, telur, dan sayuran menghasilkan hidangan yang kaya rasa dan mengenyangkan. Ditambah dengan bumbu halus bercita rasa pedas gurih dan kecap manis yang khas, menu ini cocok disantap kapan saja, mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam.
Ikan tongkol memiliki cita rasa gurih alami yang sangat cocok dipadukan dengan mie goreng. Selain lebih ekonomis dibanding beberapa jenis protein lainnya, tongkol juga memberikan tekstur dan aroma khas yang membuat mie goreng terasa lebih kaya rasa.
Penggunaan sayuran seperti kol dan daun bawang juga menambah kesegaran, sehingga hidangan ini tidak terasa terlalu berat. Kombinasi rasa manis, gurih, pedas, dan sedikit aroma asap dari terasi menjadikan Mie Goreng Tongkol sebagai menu yang sulit ditolak.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
200 gram ikan tongkol
300 gram mie telur
2-3 butir telur
Bumbu Halus
10 buah cabai merah keriting
5 siung bawang putih
5 siung bawang merah
1/2 buah tomat
1 buah terasi
Bahan Pelengkap
1 batang daun bawang, iris
1/4 buah kol, iris tipis
1/2 buah tomat, potong-potong
2 sdm saus tiram
1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
5 sdm kecap manis
1/2 sdt micin
Cara Membuat Mie Goreng Tongkol
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas