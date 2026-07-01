Resep Crispy Cheese Wrapped Kimchi Fried Rice, Perpaduan Kimchi dan Keju yang Selalu Berhasil Bikin Nagih

JawaPos.com - Bagi pencinta makanan Korea dan keju, Crispy Cheese Wrapped Kimchi Fried Rice bisa menjadi salah satu comfort food yang wajib dicoba. Hidangan ini menggabungkan nasi goreng kimchi yang gurih, pedas, dan sedikit asam dengan lapisan keju renyah yang membungkus seluruh bagian luar, menciptakan kombinasi tekstur dan rasa yang sulit ditolak.

Resep ala @soosfoods ini menjadi favorit banyak orang karena menggunakan bahan yang sederhana, proses memasak yang praktis, tetapi menghasilkan hidangan yang terasa spesial. Perpaduan kimchi dan keju memang dikenal sebagai kombinasi klasik yang hampir selalu berhasil menghadirkan rasa yang kaya dan memuaskan.

Kimchi memiliki karakter rasa asam, pedas, dan umami yang khas hasil proses fermentasi. Ketika dipadukan dengan keju yang creamy dan gurih, keduanya saling melengkapi sehingga menghasilkan rasa yang seimbang.

Selain itu, lapisan keju yang dipanggang hingga renyah memberikan sensasi tekstur yang berbeda dari nasi goreng biasa. Perpaduan bagian luar yang crispy dengan isi nasi goreng yang lembut membuat hidangan ini semakin menarik untuk dicoba.

Bahan-Bahan

1 cup kimchi, cincang kasar

1½ cup nasi putih

1/2 sdt gula

1 sdt kecap asin

Keju secukupnya untuk lapisan luar

Cara Membuat Crispy Cheese Wrapped Kimchi Fried Rice

1. Membuat Nasi Goreng Kimchi

Panaskan sedikit minyak di atas wajan.

Masukkan kimchi yang telah dicincang, lalu tumis hingga aromanya keluar dan sedikit mengering.

Tambahkan nasi putih, gula, dan kecap asin.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan nasi menjadi hangat serta berwarna merata.

2. Membuat Lapisan Keju

Panaskan wajan anti lengket dengan api kecil.

Taburkan keju hingga membentuk lingkaran yang cukup besar untuk membungkus nasi.

Biarkan keju meleleh dan bagian bawahnya mulai berubah menjadi keemasan dan renyah.

3. Membungkus Nasi

Letakkan nasi goreng kimchi di bagian tengah lapisan keju.

Lipat atau gulung keju hingga membungkus nasi goreng secara sempurna.

Masak sebentar hingga lapisan keju benar-benar renyah.