Resep Kentang Goreng Lada Hitam, Menu Rumahan Simpel dengan Rasa Ala Chinese Food

JawaPos.com - Saat tanggal tua tiba, bukan berarti harus mengorbankan keinginan untuk menikmati makanan enak. Salah satu menu sederhana yang bisa menjadi solusi adalah Kentang Goreng Lada Hitam, hidangan berbahan dasar kentang yang diolah dengan saus lada hitam gurih dan aromatik khas restoran Chinese food.

Resep ala @hendrikpyong ini membuktikan bahwa tanpa tambahan daging sekalipun, kentang tetap bisa menjadi lauk utama yang mengenyangkan dan menggugah selera.

Perpaduan kentang yang lembut dengan saus lada hitam yang gurih, sedikit manis, dan pedas hangat dari merica membuat hidangan ini terasa istimewa meskipun menggunakan bahan-bahan sederhana.

Kentang merupakan bahan makanan yang mudah ditemukan, terjangkau, dan dapat diolah menjadi berbagai hidangan. Ketika dipadukan dengan saus lada hitam yang kaya rasa, kentang berubah menjadi menu rumahan yang memiliki cita rasa mirip hidangan restoran.

Selain hemat, resep ini juga praktis karena tidak membutuhkan banyak bahan maupun teknik memasak yang rumit. Dalam waktu singkat, Anda sudah bisa menyajikan lauk yang cocok dinikmati bersama seluruh anggota keluarga.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

500 gram kentang

6 siung bawang putih

6 siung bawang merah

2 buah cabai merah besar atau paprika merah

Daun bawang secukupnya

Bahan Saus

2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

2 sdm kecap manis

1 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

2 sdt lada hitam

1 sdt tepung maizena

200 ml air

Cara Membuat Kentang Goreng Lada Hitam

1. Siapkan Saus

Campurkan kecap asin, saus tiram, kecap manis, kaldu jamur, gula, lada hitam, tepung maizena, dan air dalam satu wadah.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata, lalu sisihkan.

2. Goreng Kentang

Kupas dan potong kentang sesuai selera.

Goreng dalam minyak panas hingga matang, berwarna keemasan, dan bagian luarnya sedikit renyah.

Angkat dan tiriskan.

3. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai merah hingga harum dan layu.

4. Masak Saus

Tuangkan campuran saus ke dalam wajan.

Masak sambil diaduk hingga saus mulai mengental dan mengeluarkan aroma lada hitam yang khas.

5. Campurkan Kentang

Masukkan kentang goreng ke dalam saus.

Aduk perlahan hingga seluruh permukaan kentang terbalut saus secara merata.

Tambahkan irisan daun bawang, lalu aduk sebentar sebelum diangkat.

Gunakan kentang dengan tekstur yang tidak terlalu lembek agar tetap kokoh setelah dicampur saus. Jika ingin rasa lada hitam yang lebih kuat, Anda dapat menambahkan lada hitam tumbuk kasar sesaat sebelum penyajian.