Resep Ayam Rebus Saus Bawang, Menu Simpel yang Gurih, Juicy, dan Bikin Nagih

Potret ayam rebus saus bawang yang gurih dan juicy. (Sumber: instagram.com/@krisbtr)
JawaPos.com - Jika selama ini ayam rebus identik dengan makanan hambar atau menu diet yang membosankan, resep Ayam Rebus Saus Bawang ini bisa mengubah pandangan tersebut. Dengan teknik memasak yang sederhana, ayam tetap terasa juicy dan lembut, sementara saus bawang yang gurih memberikan cita rasa yang kaya dan menggugah selera.
Resep ala @krisbtr menggunakan paha ayam utuh yang direbus bersama jahe dan daun bawang untuk menghilangkan aroma amis sekaligus menambah aroma harum. Setelah matang, ayam disajikan dengan saus bawang putih yang kental, gurih, dan sedikit pedas, menjadikannya lauk sederhana yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Selain lebih praktis dibanding ayam goreng, metode merebus membantu menjaga tekstur daging ayam tetap lembut dan tidak kering. Penggunaan paha ayam juga membuat hasil akhir lebih juicy karena memiliki kandungan lemak alami yang lebih tinggi dibanding dada ayam.
Saus bawang yang terbuat dari bawang putih, cabai, saus tiram, kecap asin, dan minyak wijen memberikan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma khas yang membuat hidangan ini terasa seperti menu restoran Asia.
Bahan-Bahan
Bahan Ayam
2 potong paha ayam utuh
1 ruas jahe
1 batang daun bawang
1 sdt garam
1 sdt lada
Bahan Saus
5 siung bawang putih
5 buah cabai rawit merah
1 batang daun bawang
250 ml air
1 sdm saus tiram
1 sdm kecap asin
1 sdm minyak wijen
1/2 sdt lada bubuk
2 sdm larutan tepung maizena
Cara Membuat Ayam Rebus Saus Bawang
1. Rebus Ayam
Masukkan paha ayam, jahe, daun bawang, garam, dan lada ke dalam panci berisi air.
Masak hingga ayam matang dan empuk. Setelah matang, angkat dan sisihkan.
2. Membuat Saus
Cincang halus bawang putih, cabai rawit, dan daun bawang.
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum.
Masukkan cabai dan sebagian daun bawang, kemudian tumis sebentar.
3. Masak Kuah Saus
Tambahkan air, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, dan lada bubuk.
Aduk hingga mendidih dan seluruh bumbu tercampur rata.
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