Resep Brokoli Siram Telur, Menu Sayur Simpel yang Gurih, Lembut, dan Sehat

Potret brokoli siram telur yang gurih dan sehat. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)
JawaPos.com - Jika bosan dengan olahan brokoli yang itu-itu saja, Brokoli Siram Telur bisa menjadi alternatif menu rumahan yang praktis sekaligus menyehatkan. Hidangan ini memadukan brokoli yang renyah dengan kuah telur yang gurih dan lembut, menciptakan cita rasa yang sederhana tetapi tetap menggugah selera.
Resep ala @adekoerniawan_s menggunakan teknik blanching pada brokoli agar warnanya tetap hijau segar dan teksturnya tidak terlalu lembek. Kemudian, brokoli disiram dengan kuah kaldu yang dikentalkan dan diperkaya telur, menghasilkan hidangan yang cocok dinikmati kapan saja.
Brokoli dikenal sebagai salah satu sayuran yang kaya nutrisi, mulai dari serat, vitamin C, hingga antioksidan. Namun, tidak semua orang menyukai teksturnya yang terkadang terasa hambar jika hanya direbus.
Dengan tambahan kuah telur yang gurih dan aromatik, brokoli menjadi lebih mudah dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Selain itu, menu ini juga relatif rendah kalori, mudah dibuat, dan cocok dijadikan lauk pendamping maupun menu makan malam ringan.
Bahan-Bahan
300 gram brokoli
Air secukupnya
1 sdt garam
Sedikit minyak goreng
Bahan Kuah Siram
2 siung bawang putih, cincang
1/2 sdt kaldu jamur
3 iris jahe
1 siung bawang putih, cincang
400 ml air
2 sdt kecap asin
2 sdt kaldu ayam bubuk
2 sdt larutan tepung maizena
1 butir telur
Daun bawang secukupnya
1/2 sdt minyak wijen
Cara Membuat Brokoli Siram Telur
1. Siapkan Brokoli
Potong brokoli menjadi kuntum-kuntum kecil dan cuci bersih.
Didihkan air, lalu tambahkan garam dan sedikit minyak. Rebus brokoli selama sekitar 1-2 menit hingga warnanya menjadi hijau cerah.
Angkat dan segera tiriskan agar teksturnya tetap renyah.
2. Membuat Kuah Siram
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih dan jahe hingga harum.
Tambahkan air, kecap asin, kaldu jamur, dan kaldu ayam bubuk. Masak hingga mendidih.
Masukkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga kuah mulai mengental.
3. Tambahkan Telur
Kocok lepas telur, lalu tuangkan perlahan ke dalam kuah sambil diaduk perlahan agar terbentuk serat-serat telur yang lembut.
Tambahkan daun bawang dan minyak wijen, lalu aduk sebentar.
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