Resep Nugget Ayam Keju Homemade, Modal Murah tapi Bisa Jadi Ide Usaha Rumahan

JawaPos.com - Di tengah harga kebutuhan yang terus meningkat, membuat makanan sendiri di rumah menjadi salah satu cara untuk lebih hemat.

Salah satu menu yang banyak diminati adalah Nugget Ayam Keju Homemade, karena selain mudah dibuat, bahan-bahannya relatif terjangkau dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

Resep ala @willgoz ini menggunakan paha ayam tanpa tulang yang diolah bersama keju cheddar dan wortel, lalu diberi isian keju lumer di bagian tengahnya.

Hasilnya adalah nugget dengan tekstur lembut, gurih, dan creamy yang tidak kalah dengan produk yang dijual di pasaran. Tak hanya cocok untuk stok makanan di rumah, resep ini juga memiliki potensi sebagai ide bisnis rumahan dengan modal yang cukup terjangkau.

Membuat nugget sendiri memberikan banyak keuntungan. Selain dapat mengontrol kualitas bahan yang digunakan, Anda juga bisa menyesuaikan rasa, ukuran, hingga jumlah keju sesuai selera.

Penggunaan paha ayam membuat tekstur nugget lebih juicy, sementara tambahan wortel memberikan rasa manis alami sekaligus menambah nilai gizi.

Keunggulan lainnya adalah nugget ini dapat disimpan dalam kondisi beku, sehingga sangat cocok dijadikan stok frozen food untuk keluarga maupun produk jualan.

Bahan-Bahan

Bahan Nugget

500 gram paha ayam tanpa tulang

50 gram keju cheddar parut

75 gram wortel

2 butir putih telur

1/2 sdt lada putih

2 sdt garam

3 siung bawang putih, dihaluskan

2 sdt gula

1 sdt kaldu jamur

Bahan Isian

Keju spread yang telah dibekukan, sekitar 7 gram per potong

Bahan Pelapis

2 butir telur

3 sdm tepung terigu

150 gram tepung roti

1/2 sdt garam

Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Nugget Ayam Keju

1. Membuat Adonan Nugget

Masukkan paha ayam, wortel, bawang putih, putih telur, garam, gula, lada putih, dan kaldu jamur ke dalam food processor atau chopper.

Proses hingga tercampur rata, tetapi jangan terlalu lama agar teksturnya tetap lembut dan juicy.

Tambahkan keju cheddar parut, lalu aduk hingga merata.

2. Membentuk Nugget

Ambil adonan secukupnya, pipihkan di telapak tangan.

Letakkan potongan keju spread beku di bagian tengah, kemudian tutup dan bentuk sesuai selera.

Lakukan hingga seluruh adonan habis.

3. Proses Pelapisan

Gulingkan nugget ke dalam tepung terigu.

Celupkan ke dalam telur kocok.

Balurkan ke dalam tepung roti yang telah dicampur sedikit garam hingga seluruh permukaan tertutup sempurna.