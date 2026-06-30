Resep High Protein Chicken Noodle, Mi Tinggi Protein dengan Topping Ayam Jamur yang Gurih dan Mengenyangkan

Potret high protein chicken noodle yang sehat san mengenyangkan. (Sumber: instagram.com/@bakingrumahan)





JawaPos.com - Bagi Anda yang sedang mencari menu tinggi protein tetapi tetap lezat dan mudah dibuat, High Protein Chicken Noodle bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Berbeda dari mi pada umumnya, resep ini menggunakan mi tahu sebagai bahan utama, sehingga kandungan proteinnya lebih tinggi dan cocok untuk dijadikan menu makan siang, makan malam, maupun meal prep.



Resep ala @bakingrumahan memadukan mi tahu dengan topping ayam dan jamur yang dimasak menggunakan saus gurih dan sedikit kuah kental. Hasilnya adalah hidangan yang mengenyangkan, kaya protein, sekaligus tetap praktis untuk dibuat di rumah.



Mi tahu atau tofu noodles semakin populer karena memiliki kandungan protein yang tinggi serta kalori yang relatif lebih rendah dibandingkan mi biasa. Dipadukan dengan ayam dan jamur, menu ini menjadi pilihan yang tepat bagi siapa saja yang ingin meningkatkan asupan protein tanpa mengorbankan cita rasa.



Selain itu, penggunaan jamur kancing juga menambah tekstur dan rasa umami alami yang membuat hidangan ini semakin nikmat. Menu ini juga cocok untuk diet tinggi protein, program pembentukan massa otot, maupun sekadar ingin menikmati makanan yang lebih seimbang.



Bahan-Bahan

Bahan Marinasi Ayam

150 gram ayam

Lada secukupnya

Garam secukupnya

Tepung maizena secukupnya



Bahan Topping Ayam Jamur

5 siung bawang putih

1 kaleng jamur kancing

Ayam yang sudah dimarinasi

1 sdm saus tiram

Dark soy sauce atau kecap manis secukupnya

Lada secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Air secukupnya

Larutan tepung maizena secukupnya



Bahan Mi

Kembang tahu secukupnya



Cara Membuat High Protein Chicken Noodle

1. Marinasi Ayam

Campurkan potongan ayam dengan garam, lada, dan tepung maizena.

Aduk hingga rata, lalu diamkan selama 15-20 menit agar bumbu meresap dan tekstur ayam menjadi lebih lembut.

2. Membuat Topping Ayam Jamur

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum.

Masukkan ayam yang telah dimarinasi dan jamur kancing, kemudian tumis hingga ayam berubah warna dan setengah matang.

Tambahkan saus tiram, dark soy sauce atau kecap manis, garam, gula, dan lada. Aduk hingga tercampur rata.

Tuangkan sedikit air, lalu tutup wajan dan masak hingga ayam matang sempurna dan kuah mendidih.

Tambahkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga kuah mengental dan melapisi ayam serta jamur.

Angkat dan sisihkan.

3. Menyiapkan Kembang Tahu

Rebus kembang tahu hingga matang.

Tiriskan dan susun di dalam mangkuk saji.

Potong memanjang menyerupai mi.

4. Penyajian

Tuangkan topping ayam jamur di atas mi tahu.

Sajikan selagi hangat agar tekstur dan cita rasanya tetap maksimal.



Gunakan paha ayam tanpa kulit jika menginginkan tekstur yang lebih juicy. Jangan memasak mi tahu terlalu lama agar teksturnya tidak terlalu lembek. Untuk rasa yang lebih kaya, Anda dapat menambahkan sedikit minyak wijen atau taburan bawang goreng sebelum disajikan.



Jika sedang meal prep, simpan topping ayam jamur dan mi tahu secara terpisah agar teksturnya tetap terjaga saat dipanaskan kembali.



High Protein Chicken Noodle cocok dipadukan dengan telur rebus, telur setengah matang, tumisan sayuran hijau seperti pakcoy atau brokoli, hingga sambal favorit untuk menambah cita rasa. Sebagai pelengkap, Anda juga dapat menambahkan taburan wijen sangrai atau daun bawang iris.



High Protein Chicken Noodle membuktikan bahwa makanan sehat tidak harus membosankan. Dengan perpaduan mi tahu, ayam, dan jamur yang gurih, menu ini menghadirkan hidangan tinggi protein yang praktis, mengenyangkan, dan tetap lezat untuk dinikmati sehari-hari.