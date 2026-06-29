Resep Swedish Meatball ala IKEA, Lengkap dengan Mashed Potato dan Selai Stroberi

JawaPos.com - Bagi pencinta hidangan khas Eropa, Swedish Meatball ala IKEA menjadi salah satu menu yang paling banyak digemari.

Perpaduan bakso daging yang lembut dan juicy, saus creamy gurih, mashed potato yang halus, serta selai stroberi yang manis-asam menciptakan kombinasi rasa yang unik namun sangat memanjakan lidah.

Meski terdiri dari beberapa komponen, resep ini sebenarnya cukup mudah dibuat di rumah. Hasil akhirnya pun sangat sepadan dengan waktu yang dikeluarkan, sehingga cocok disajikan sebagai menu spesial untuk keluarga atau saat ingin menikmati hidangan ala restoran tanpa harus keluar rumah.

Dilansir dari @rantikusuu, berbeda dengan bakso pada umumnya, Swedish meatball memiliki tekstur yang lebih lembut dan juicy karena menggunakan campuran daging giling, bawang bombay tumis, dan tepung roti.

Keistimewaannya terletak pada saus creamy bercita rasa gurih dengan sentuhan lada hitam, yang kemudian dipadukan dengan mashed potato dan selai buah sebagai penyeimbang rasa.

Kombinasi gurih, creamy, dan manis-asam inilah yang membuat Swedish meatball memiliki karakter rasa yang khas.

Bahan-Bahan

Bahan Meatball

500 gram daging cincang atau daging giling

1 buah bawang bombay kecil, ditumis

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

1/2 sdt bubuk paprika

4 sdm tepung roti

1 butir telur

Bahan Saus

2 sdm butter

1 sdm tepung terigu

1/2 gelas air kaldu sapi

1/2 gelas susu UHT

1 sdm saus tiram

1 sdm saus barbeque atau mushroom sauce

1 sdm kecap asin

1/2 sdm lada hitam

Bahan Mashed Potato

2 buah kentang rebus, haluskan

200 ml susu UHT

1 lembar keju atau keju parut secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Lada secukupnya

Parsley secukupnya

Bahan Selai Stroberi

2-3 buah stroberi segar, cincang halus

2 sdm gula pasir

Cara Membuat Swedish Meatball

1. Membuat Meatball

Campurkan daging giling, bawang bombay tumis, garam, lada, bubuk paprika, tepung roti, dan telur.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, lalu bentuk menjadi bola-bola kecil.

Masak meatball dengan cara dipanggang, dipanaskan di air fryer, atau digoreng dengan sedikit minyak hingga matang dan kecokelatan.

2. Membuat Saus Creamy

Lelehkan butter dalam wajan, lalu masukkan tepung terigu dan aduk hingga tercampur rata.

Tambahkan air kaldu sapi dan susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk.

Masukkan saus tiram, saus barbeque atau mushroom sauce, kecap asin, dan lada hitam.

Masak hingga saus mengental. Jika menginginkan tekstur yang lebih halus, saus dapat diblender setelah matang.

3. Membuat Mashed Potato

Campurkan kentang yang sudah dihaluskan dengan susu UHT dan keju.

Tambahkan penyedap, lada, dan parsley.

Masak sambil diaduk hingga teksturnya menjadi lembut dan creamy.