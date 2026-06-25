Menjelajah Surga Kuliner Jogja: 6 Tempat Makan Viral yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

Ilustrai photo dari Pinterest @Vany Setyo

JawaPos.com - Yogyakarta selalu punya cara istimewa untuk membuat siapa pun jatuh hati.

Tak hanya memikat lewat pesona budaya dan destinasi wisatanya, Kota Gudeg juga menyimpan beragam sajian kuliner yang siap menggoyang lidah.

Dari hidangan tradisional yang diwariskan turun-temurun hingga tempat makan berkonsep unik, setiap sudut Jogja menawarkan pengalaman rasa yang sulit dilupakan.

Bagi para pemburu kuliner, kanal YouTube Elocer membagikan rekomendasi enam destinasi kuliner viral dan populer yang kerap menjadi magnet bagi wisatawan.

Deretan tempat makan ini tidak hanya menyuguhkan makanan lezat, tetapi juga menghadirkan suasana yang membuat pengalaman bersantap terasa semakin berkesan.

1. Ayam Bakar Artomoro, Rahasia Kelezatan Ayam Kampung yang Diracik Berjam-jam

Di balik cita rasanya yang menggoda, Ayam Bakar Artomoro menyimpan proses memasak yang penuh kesabaran.

Ayam kampung pilihan diungkep selama lima jam dengan racikan rempah khas hingga bumbu meresap sempurna ke setiap serat daging.

Hasilnya adalah hidangan ayam bakar yang empuk, kaya rasa, dan memiliki aroma yang menggugah selera.

Pilihan rasa manis maupun pedas membuat setiap pengunjung bisa menikmati kelezatan sesuai selera masing-masing.

2. Tugu Lor, Oase Hijau Tersembunyi di Tengah Hiruk Pikuk Kota

Jika ingin menikmati santapan sambil merasakan suasana alam yang menenangkan, Tugu Lor adalah jawabannya.

Tempat ini menghadirkan atmosfer bak berada di tengah hutan, lengkap dengan udara sejuk dan lingkungan yang asri.

Tak hanya menyajikan menu favorit seperti nasi goreng dan chicken katsu, Tugu Lor juga menawarkan pengalaman wisata budaya melalui museum batik serta toko oleh-oleh yang berada di area yang sama. Sebuah destinasi yang memadukan kuliner, budaya, dan relaksasi dalam satu tempat.

3. Kopi Bukan Luwak, Sensasi Bersantap dengan Sentuhan Tradisional

Mengusung konsep prasmanan yang hangat dan ramah, Kopi Bukan Luwak menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin menikmati beragam hidangan dalam suasana khas Jawa.

Menariknya, tempat ini tidak hanya menghadirkan menu tradisional yang autentik, tetapi juga menyelipkan berbagai sajian modern yang digemari kalangan muda.

Perpaduan dua dunia rasa ini menjadikan setiap kunjungan terasa istimewa.

4. Pawon Tempuran by Notodahar, Surga bagi Pecinta Seafood

Satu menu yang langsung mencuri perhatian di Pawon Tempuran by Notodahar adalah rahang tuna super jumbo yang menjadi andalan mereka.

Potongan tuna berukuran besar tersebut dibakar hingga menghasilkan aroma smokey yang menggoda.

Disandingkan dengan sambal matah dan sambal bawang yang pedas segar, hidangan ini menghadirkan kombinasi rasa yang berani dan memanjakan lidah.

Tak heran jika tempat ini menjadi salah satu destinasi kuliner yang ramai diburu wisatawan.

5. Kandang Ingkung, Menikmati Tradisi Jawa dalam Setiap Gigitan

Berlatar suasana pedesaan yang hijau dan menenangkan, Kandang Ingkung menghadirkan pengalaman kuliner yang sarat nuansa tradisional.

Tempat ini sangat cocok untuk bersantap bersama keluarga sambil menikmati suasana alam yang asri.

Menu utamanya, ayam ingkung, dimasak menggunakan kayu bakar seperti tradisi masyarakat Jawa pada masa lalu.

Teknik memasak tersebut menghasilkan rasa autentik dan aroma khas yang membuat setiap sajian terasa lebih istimewa.

6. Kedai Makan Mbak Pesta, Menyantap Masakan Rumahan di Tepi Persawahan

Bayangkan menikmati aneka masakan khas Jawa sambil memandangi hamparan sawah yang hijau. Pengalaman itulah yang ditawarkan Kedai Makan Mbak Pesta kepada para pengunjungnya.

Dengan konsep prasmanan, pengunjung bebas memilih berbagai hidangan rumahan yang menggugah selera.

Suasana pedesaan yang tenang berpadu dengan cita rasa autentik menjadikan tempat ini sebagai destinasi favorit bagi mereka yang ingin menikmati sisi sederhana namun memikat dari Jogja.

Menikmati Jogja Lewat Setiap Sajian

Enam destinasi kuliner pilihan yang direkomendasikan kanal YouTube Elocer membuktikan bahwa Yogyakarta bukan hanya kota wisata, tetapi juga surga bagi para pencinta makanan.

Setiap tempat menawarkan karakter unik, mulai dari ayam kampung berbumbu rempah, rahang tuna raksasa, hingga sajian tradisional yang disajikan di tengah hamparan alam yang menenangkan.

Jika berkunjung ke Kota Gudeg, jangan hanya berburu destinasi wisata. Sisihkan waktu untuk menjelajahi ragam kuliner khasnya, karena sering kali kenangan terbaik dari sebuah perjalanan tercipta dari cita rasa yang melekat di lidah.

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