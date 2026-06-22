Resep Terong Raos Crispy, Renyah di Luar dengan Saus Pedas Manis yang Bikin Nagih

Bahan-Bahan

Bahan Terong Crispy

2 buah terong, potong setebal 1-2 cm

4 sdm tepung maizena

7 sdm tepung bumbu serbaguna

Air es secukupnya (tambahkan beberapa es batu)

1 sdt baking powder



Bahan Saus

4-7 buah cabai merah besar

3-4 siung bawang putih

5-6 siung bawang merah

2 batang serai, geprek

4-5 lembar daun jeruk

Terasi secukupnya

20-40 gram gula merah (sesuai selera)

Air secukupnya untuk mengatur kekentalan saus

1 sdm kecap manis

1 sdt kaldu jamur

1-2 sdm saus tiram



Cara Membuat Terong Raos Crispy

1. Siapkan Adonan Tepung

Campurkan tepung maizena, tepung bumbu, baking powder, dan air es sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan yang cukup kental.

2. Goreng Terong

Celupkan potongan terong ke dalam adonan tepung, lalu goreng dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan dan renyah. Angkat lalu tiriskan.

3. Buat Saus

Haluskan atau cincang cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Tumis hingga harum bersama serai dan daun jeruk.

4. Bumbui Saus

Tambahkan gula merah, kecap manis, saus tiram, kaldu jamur, dan sedikit air. Masak hingga gula larut dan saus mengental.

5. Campurkan Terong

Masukkan terong goreng ke dalam saus, lalu aduk perlahan hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat agar tekstur terong tetap renyah di bagian luar.



Gunakan air es saat membuat adonan tepung karena membantu menghasilkan lapisan yang lebih garing. Pastikan minyak benar-benar panas sebelum menggoreng agar adonan tidak menyerap terlalu banyak minyak. Setelah matang, tiriskan terong di atas rak kawat agar uap panas tidak membuat lapisan tepung cepat lembek. Saat mencampurkan saus, lakukan sesaat sebelum disajikan agar kerenyahannya tetap terjaga.



Terong Raos Crispy paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Kamu juga bisa menyajikannya sebagai lauk pendamping ayam goreng, ikan goreng, atau tahu dan tempe. Sebagai pelengkap, tambahkan lalapan segar seperti mentimun dan selada agar rasa pedasnya lebih seimbang. Minuman seperti es teh tawar atau air jeruk dingin juga cocok menemani hidangan ini.



Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang sederhana, Terong Raos Crispy bisa menjadi variasi menu rumahan yang berbeda dari biasanya. Tekstur renyah berpadu dengan saus pedas manis gurih membuat hidangan ini disukai oleh pencinta masakan bercita rasa kuat. Cocok untuk makan siang, makan malam, maupun sebagai camilan gurih bersama keluarga.