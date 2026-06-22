Kuliner Viral di Kampus UI! Wajib Ciba Segarnya Es Karambol yang Menjadi Penawar di Tengah Panasnya Kota Depok

JawaPos.com-Kuliner di dalam kampus menjadi salah satu ikon dan daya tarik mahasiswa.

Terutama bagi calon mahasiswa baru, beragam street food di sekitar area kampus juga menawarkan pengalaman kuliner yang susah ditolak.

Cita rasa yang khas, harga terjangkau, serta porsi mengenyangkan sering membuat hidangan kawasan kampus selalu dirindukan bagi banyak orang.

Dengan budget kantong mahasiswa, anda dapat menemukan beragam pilihan makanan. Mulai dari hidangan berat untuk makan siang sampai dessert kekinian untuk menemani waktu santai dan istirahat.

Bergeser ke Depok,kampus Universitas Indonesia (UI) menyimpan banyak destinasi kuliner yang wajib dicoba.

Mulai dari kuliner legendaris yang cuma ada di kampus ini, sampai dessert kekinian yang wajib anda datangi. Sebagaimana yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @riasukmawijaya, berikut kuliner UI yang paling worth it untuk anda cicipi.

Penyetan Mas Roni

Penyetan mas roni menjadi hidangan favoritnya mahasiswa UI. Menu andalan berupa nasi ayam kalasan, nasi ayam bakar, nasi ayam goreng, nasi ayam kremes, nasi ayam penyet, dan pecel lele. Anda juga Lauk pelengkap berupa sate usus, kol goreng, ati ampela, sate kulit. Dengan sambal merah, sambal penyet, sambel ijo. Pilihan nasinya juga ada dua varian yakni nasi uduk dan nasi putih. Harga nasi ayam penyetan mas roni ini dibanderol mulai dari Rp 20.000

Teh Tark Abun

Teh tarik abun merupakan kedai yang menjual aneka minuman. Menu best sellernya adalah teh tarik. Teh tarik ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 10.000. Selain menjual teh tarik, anda juga dapat menemukan minuman lain seperti teh tawar, es milo, dancow keju, leon tea, kopi latte, es joshua, sampai kopi tubruk

Roti dan Pisang Bakar Pak De Siran

Roti dan pisang bakar Pak De Siran menjadi camilan favoritnya warga UI. Di sini anda dapat membeli pisang bakar dengan aneka topping. Varian yang paling best seller adalah coklat keju.

Ayam Lodho Mbak Ayu