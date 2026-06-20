Resep Jangan Lombok Tanpa Bumbu Halus, Sayur Santan Pedas Gurih yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau bosan dengan menu sayur santan yang itu-itu saja, Jangan Lombok bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Masakan khas Jawa ini memiliki kuah santan yang gurih dengan cita rasa pedas dari cabai merah dan cabai hijau. Menariknya, resep ini dibuat tanpa bumbu halus, sehingga proses memasaknya lebih praktis namun tetap kaya rasa.

Resep dari Instagram @jennidish, yang terinspirasi dari Instagram chef @firhanmci6, memadukan tahu, tempe, labu siam (manisa), dan pete sehingga menghasilkan hidangan rumahan yang sederhana tetapi menggugah selera.

Berbeda dengan sayur lodeh pada umumnya, Jangan Lombok menggunakan irisan cabai dan bumbu aromatik yang ditumis langsung tanpa dihaluskan. Tambahan ebi memberikan rasa gurih alami, sementara santan membuat kuah terasa lebih creamy dan nikmat disantap bersama nasi hangat.

Bahan-Bahan

Tahu cokelat secukupnya, potong-potong

Tempe secukupnya, potong dadu

1 buah labu siam (manisa), potong korek api atau dadu

Pete secukupnya (opsional)

1 sdm ebi

6 siung bawang merah, iris

5 siung bawang putih, iris

6-8 buah cabai merah keriting, iris

6-8 buah cabai hijau keriting, iris

1 batang serai, geprek

2 lembar daun salam

2 lembar daun jeruk

1 ruas lengkuas, geprek

Air secukupnya

Santan kental secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Merica secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Cara Membuat Jangan Lombok

1. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang merah, bawang putih, ebi, cabai merah, dan cabai hijau hingga harum.

Masukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas, lalu tumis kembali hingga aromanya keluar.

2. Masukkan Sayuran

Tambahkan labu siam, tahu, tempe, dan pete jika digunakan.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

3. Tuang Air

Masukkan air secukupnya, lalu masak hingga labu siam mulai empuk.

4. Tambahkan Santan

Tuang santan kental sambil terus diaduk perlahan agar santan tidak pecah.

5. Bumbui

Masukkan garam, gula, merica, dan kaldu bubuk.

Masak dengan api kecil hingga kuah sedikit mengental dan seluruh bumbu meresap.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan Jangan Lombok selagi hangat bersama nasi putih.

Gunakan api kecil setelah santan dimasukkan dan aduk sesekali selama proses memasak. Jangan biarkan kuah mendidih terlalu kuat karena dapat membuat santan terpisah. Jika menggunakan santan instan, encerkan terlebih dahulu dengan sedikit air agar teksturnya lebih stabil.

Jangan Lombok semakin nikmat disantap bersama:

- Nasi putih hangat

- Ikan asin goreng

- Ayam goreng

- Telur dadar

- Kerupuk

- Sambal terasi

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang praktis, Jangan Lombok cocok menjadi menu sehari-hari untuk keluarga. Perpaduan gurihnya santan, pedasnya cabai, dan aroma rempah membuat hidangan ini terasa sederhana tetapi selalu bikin ingin tambah nasi.