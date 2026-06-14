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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 14 Juni 2026 | 23.39 WIB

10 Tempat Berburu Mie Ayam Terenak di Jaksel, Punya Pangsit Rebus Super Lembut dan Kuah yang Ngaldu Banget

Ilustrasi mie ayam (YouTube @10bestid) - Image

Ilustrasi mie ayam (YouTube @10bestid)

JawaPos.com - Hidangan mie ayam menjadi kuliner favorit yang bisa mudah ditemukan di berbagai tempat. Mulai dari pedagang gerobakan, penjual keliling, warung mie, sampai kedai dan resto modern.

Mie ayam juga memiliki rasa yang beragam. Tidak hanya mie ayam klasik dengan topping ayam kecap, mie ayam juga memiliki versi yang beragam disesuaikan dengan tren dan selera pengunjung.

Mulai dari mie ayam bangka, bakmi, mie ayam chili oil, mie ayam kampung, sampai mie ayam pangsit, semuanya memiliki cita rasa berbeda dan unik.

Bagi Anda yang sedang mencari mie ayam terkenal di Jaksel, maka ada sejumlah tempat yang wajib masuk ke daftar kunjungan Anda.

Mengutip dari kanal YouTube @10bestid, berikut sepuluh tempat makan mie ayam yang paling terenak di Jaksel.

1. Bakmi Boy Santa

Bakmi Boy Santa berlokasi di Jl. Cikajang No. 42 Kebayoran Baru. Mie ayam di sini memiliki tekstur kecil, pipih, namun tetap lembut. Tersedia dalam ukuran reguler dan jumbo. Mie yang lembut semakin lezat saat diberi topping daun sawi, ayam jamur, dan kuah bakso yang gurih nikmat.

2. Mie Kondang

Mie Kondang bertempat di Jl. Kostrad Raya No.13 Pesanggrahan dan sudah berdiri sejak tahun 80-an. Tidak hanya mie ayam, warung ini juga menyediakan bihun goreng dan kwetiau. Anda juga bisa memilih berbagai topping seperti bakso, pangsit rebus, pangsit goreng, ataupun komplit bisa Anda pesan di sini.

3. Demie

Editor: Candra Mega Sari
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