Tempe Katsu Keju Saus Gochujang, Camilan Crispy yang Dikira Ayam Goreng!

JawaPos.com - Siapa sangka bahan sederhana seperti tempe bisa disulap menjadi hidangan yang tampilannya mirip ayam katsu? Itulah yang berhasil ditunjukkan oleh kreator kuliner @kasyafa.a melalui kreasi Tempe Katsu Keju Saus Gochujang yang belakangan menarik perhatian banyak pecinta masakan rumahan.

Dalam unggahannya di Instagram, ia bahkan menuliskan, "Eitsssss ini bukan ayam, ini tempe katsu keju pakai saus gochujang." Sekilas memang sulit membedakan antara katsu ayam dengan olahan tempe ini.

Balutan tepung panir yang renyah berpadu dengan isian keju mozzarella yang lumer membuat tampilannya semakin menggoda.

Tempe selama ini dikenal sebagai bahan makanan yang ekonomis dan kaya protein nabati. Namun dengan sedikit kreativitas, tempe bisa naik kelas menjadi hidangan kekinian yang cocok disajikan untuk keluarga maupun dijadikan ide jualan.

Apalagi dipadukan dengan saus gochujang yang memiliki cita rasa manis, gurih, dan pedas khas Korea.

Yang menarik, resep ini menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di dapur. Cara membuatnya juga tidak terlalu rumit sehingga cocok dicoba oleh pemula sekalipun.

Bahan-Bahan:

1 papan tempe

5 sdm tepung serbaguna

1 butir telur

Tepung panir secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Catatan: Kukus tempe selama kurang lebih 15 menit sebelum diolah agar teksturnya lebih lembut dan mudah dibentuk.

Bahan Saus Gochujang:

1 sdm gochujang

1 sdm madu

1 sdm minyak wijen

1 sdm saus tomat

1 sdm saus sambal

Cara Membuat:

1. Kukus tempe selama sekitar 15 menit hingga matang dan lebih empuk.

2. Haluskan atau lumatkan tempe menggunakan garpu hingga teksturnya lembut.

3. Bentuk tempe menjadi pipih, lalu beri potongan keju mozzarella di bagian tengah.

4. Tutup kembali dan bentuk menyerupai fillet katsu agar keju tidak keluar saat digoreng.

5. Balurkan tempe ke dalam tepung serbaguna.

6. Celupkan ke telur yang sudah dikocok lepas.