Rekomendasi Tempat Makan Ayam Goreng Terenak di Jogjakarta, Salah Satunya Ada yang Menjadi Pelopor Ayam Kremes Pertama di Indonesia!

JawaPos.com-Ayam goreng tidak pernah kehilangan pamornya di tengah gempuran kuliner viral.

Menu ayam goreng klasik sering dipilih banyak orang untuk menjadi menu makan andalan di berbagai tempat.

Tipe ayam goreng juga beragam, mulai dari ayam goreng krispi dengan tekstur renyah, ayam goreng kremes yang gurih, ayam goreng bacem dengan cita rasa manis khas Jawa, sampai ayam goreng bumbu ungkep yang berempah, empuk serta juicy.

Berbagai tipe ayam goreng ini juga bisa dengan mudah anda temukan di Jogjakarta.

Bahkan sejumlah tempat makan dan restoran legendaris ini telah bertahan selama puluhan tahun, dan menjadi pelopor ayam goreng pertama di Indonesia.

Langsung saja, berikut lima rekomendasi ayam goreng terenak di Jogjakarta, yang sudah kami kutip dari kanal YouTube @10bestid.

Ayam Goreng Bu Tini

Ayam Goreng Bu Tini yang berlokasi di Jl. Sultan Agung No.17 Gunungketur Sleman, merupakan restoran ayam goreng legendaris. Berdiri sejak tahun 70-an, ayam goreng Bu Tini menawarkan ayam yang direndam dengan bumbu baceman, kemudian digoreng sampai krispi. Ayam goreng bu tini, mampu menghasilkan olahan ayam yang bercita rasa manis-gurih yang meresap sampai ke tulang.

Tojoyo 3

Tojoyo 3 merupakan tempat makan ayam goreng yang terletak di kawasan Gejayan, tepatnya di Jl.Urip Sumoharjo No.133 Kitren. Ayam Tojoyo 3 menghadirkan ayam goreng kampung lengkap dengan kol goreng dan sambal yang nendang. Selan ayam goreng, anda juga bisa memesan babat, paru, dan usus.

Ayam Goreng Mbok Berek

Ayam Goreng Mbok Berek yang terkenal di Jakarta, ternyata berasal dari Jogjakarta. Kuliner legendaris ini berlokasi di Jl. Pugeran Timur No. 24 Suryodiningratan, ayam goreng mbok berek tetap mempertahankan resep tradisional turun temurun. Menu andalan di sini adalah ayam goreng kremes, sekaligus menjadi pelopor ayam goreng kremes pertama di Indonesia.

Ayam Goreng Mbok Sabar