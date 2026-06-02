14 Kwetiau Paling Recommended di Jakarta dengan Topping Melimpah dan Sensasi Rasa yang Sulit Dilupakan

JawaPos.Com - Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga sebagai surga kuliner yang menghadirkan beragam hidangan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.

Di tengah banyaknya pilihan makanan yang tersedia, kwetiau menjadi salah satu menu yang memiliki tempat istimewa di hati para pencinta kuliner.

Hidangan berbahan dasar mi beras pipih ini menawarkan tekstur lembut yang berpadu sempurna dengan aneka bumbu, daging, seafood, dan sayuran sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya dan menggugah selera.

Kwetiau di Jakarta hadir dalam berbagai gaya penyajian, mulai dari kwetiau goreng dengan aroma wok hei yang khas, kwetiau siram dengan kuah kental yang gurih, hingga kwetiau bun yang memiliki tekstur lebih lembut.

Tidak sedikit tempat makan yang telah beroperasi selama puluhan tahun dan tetap mempertahankan kualitas rasa sehingga selalu menjadi tujuan utama para pemburu kuliner.

Beberapa bahkan sudah menjadi legenda dan dikenal lintas generasi karena mampu menghadirkan rasa yang konsisten dari waktu ke waktu.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi tempat makan kwetiau di Jakarta yang terkenal dengan topping melimpah, cita rasa autentik, serta pengalaman kuliner yang sulit dilupakan.

1. Kwetiaw Sapi 78 Mangga Besar

Nama Kwetiaw Sapi 78 Mangga Besar sudah sangat dikenal di kalangan pencinta kuliner Jakarta.

Tempat makan legendaris ini menjadi salah satu tujuan utama bagi mereka yang ingin menikmati kwetiau sapi dengan cita rasa autentik dan aroma wok hei yang kuat.

Kwetiau goreng sapi menjadi menu andalan berkat penggunaan daging sapi yang melimpah dan bumbu yang meresap sempurna ke dalam setiap helai kwetiau.

Selain kwetiau goreng, tersedia pula pilihan kwetiau siram dan kwetiau bun yang tidak kalah nikmat.

Tekstur kwetiau yang lembut berpadu dengan potongan daging sapi empuk menciptakan sensasi makan yang memuaskan.

Tidak heran jika tempat ini hampir selalu ramai pengunjung, terutama saat jam makan siang dan malam.