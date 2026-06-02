11 Kwetiau Paling Enak di Semarang, Menawarkan Perpaduan Rasa Gurih, Manis, dan Aroma Menggugah Selera

JawaPos.Com - Semarang selama ini dikenal sebagai salah satu kota tujuan wisata kuliner yang selalu berhasil memanjakan lidah para pengunjung.

Tidak hanya memiliki kuliner khas seperti lumpia, tahu gimbal, bandeng presto, dan nasi ayam, ibu kota Jawa Tengah ini juga menawarkan beragam hidangan dari berbagai daerah yang telah lama berkembang dan menjadi bagian dari kekayaan kulinernya.

Salah satu makanan yang memiliki banyak penggemar adalah kwetiau.

Hidangan berbahan dasar mie beras pipih ini mampu menghadirkan sensasi rasa yang khas melalui perpaduan tekstur lembut, bumbu yang kaya, serta aroma menggoda yang muncul dari proses memasak menggunakan api besar.

Di berbagai sudut Kota Semarang, Anda dapat menemukan tempat makan kwetiau dengan karakter rasa yang berbeda-beda.

Ada yang mengusung cita rasa khas Medan dengan bumbu yang kuat dan gurih, ada pula yang menawarkan sentuhan Chinese food autentik dengan rasa yang lebih ringan namun tetap kaya akan aroma.

Tidak sedikit pula tempat makan yang telah berdiri selama bertahun-tahun dan menjadi langganan banyak keluarga karena mampu mempertahankan kualitas rasa serta pelayanan yang baik.

Beberapa di antaranya bahkan selalu ramai pengunjung pada jam makan siang maupun malam karena terkenal memiliki porsi yang mengenyangkan dan menu yang konsisten.

Bagi pencinta kuliner, menikmati seporsi kwetiau hangat dengan tambahan seafood, ayam, sapi, atau aneka topping lainnya tentu menjadi pengalaman yang sulit ditolak.

Apalagi ketika kwetiau dimasak langsung setelah dipesan sehingga menghasilkan aroma khas yang mampu membangkitkan selera sejak pertama kali disajikan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas kwetiau enak di Semarang dengan cita rasa lezat, porsi memuaskan, dan kualitas yang tetap terjaga hingga sekarang.

1. Rumah Makan Aming 333

Rumah Makan Aming 333 menjadi salah satu destinasi kuliner yang cukup dikenal oleh pencinta makanan khas Chinese food di Semarang.

Tempat makan ini memiliki banyak pelanggan setia berkat kualitas rasa yang konsisten dan pilihan menu yang beragam.