Murah, Meriah, Merakyat: Rekomendasi 9 Tempat Makan Ayam Geprek di Surabaya yang Selalu Ramai Diserbu Anak Kos

JawaPos.com-Ayam geprek, menjadi menu andalan sejuta umat. Perpaduan ayam goreng krispi yang renyah dengan sambal bawang yang pedas dan menggugah selera, menjadikan hidangan ini sebagai pilihan comfort food saat sedang bingung makan apa.
Selain memiliki cita rasa yang lezat, ayam geprek menawarkan harga yang ramah di kantong.
Di Surabaya, terdapat banyak tempat makan ayam geprek yang menawarkan dengan harga terjangkau, lokasi strategis dekat kampus, dan suasana yang nyaman untuk bersantap serta kumpul bersama teman.
Dengan budget mulai dari Rp 10.000-an saja, anda sudah bisa menikmati seporsi ayam geprek lengkap dengan nasi.
Beberapa tempat bahkan menyediakan paket hemat lengkap dengan tambahan es teh dan side dish yang beragam.
Tidak heran jika, ayam geprek yang bisa dipesan dengan tingkat level yang disesuaikan dengan selera selalu mendapatkan tempat di hati mahasiswa.
Tempat makan ayam geprek juga selalu ramai antrian, terutama untuk mahasiswa yang sedang mencari menu makan siang.
Jika anda sedang berada di Surabaya, dan ingin menikmati sensasi makan ayam geprek, ada sejumlah tempat makan yang layak untuk anda coba.
