9 Tempat Kuliner Rawon di Sidoarjo yang Tetap Ramai Pelanggan Meski Bukan Akhir Pekan

rekomendasi kuliner rawon enak di Sidoarjo./Magnific/ ikarahma
JawaPos.com - Sidoarjo dikenal sebagai tempat dengan banyak pilihan kuliner rawon yang selalu ramai dikunjungi bahkan di hari biasa sekalipun.
Dari warung tenda sederhana yang buka tengah malam hingga rumah makan dengan berbagai pilihan menu rawon yang sangat lengkap, kuliner rawon di Sidoarjo terus membuktikan kelezatannya.
Setiap warung rawon di Sidoarjo memiliki keunikan tersendiri, mulai dari rawon berkuah hitam pekat dengan potongan daging besar hingga rawon daging iga yang sangat mengenyangkan.
Dilansir dari laman travelingyuk dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (1/6), berikut sembilan rekomendasi kuliner rawon enak di Sidoarjo.
Baca Juga: 15 Kuliner Sushi Paling Recommended di Malang, dari Restoran Jepang Klasik hingga Kedai Kekinian yang Unik
1. Rawon Gajah Mada
Berlokasi di Jalan Gajah Mada, tepat di depan toko Mas Gajah dan seberang Matahari Department Store, warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1945 ini buka setiap malam mulai pukul 21.00 hingga 04.00 dini hari dan selalu dipadati pengunjung yang rela mengantri.
Warungnya masih menggunakan tenda biru sederhana dengan meja kursi seadanya, namun kuah rawonnya sangat pekat karena rasa kluwek dan bumbu yang sangat kuat.
Daging sapi disajikan dalam potongan besar yang sangat gurih, dengan pilihan lauk tambahan berupa paru, empal, perkedel, lidah, serundeng, tempe, dan telur asin.
Baca Juga:Berburu 6 Kuliner Enak Sekitar Alun-alun Sidoarjo, Sering Jadi Andalan Ketika Lagi Nongkrong di Kota
Harga sangat merakyat mulai Rp15.000 untuk rawon dan perkedel, atau sekitar Rp22.000 untuk rawon dengan empal, dan kini tersedia juga cabang di Jalan Raya Jemursari Nomor 17a, Surabaya yang buka dari siang hingga tengah malam.
2. RM Yek Ali Sedati
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa