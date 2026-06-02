9 Tempat Kuliner Rawon di Sidoarjo yang Tetap Ramai Pelanggan Meski Bukan Akhir Pekan

JawaPos.com - Sidoarjo dikenal sebagai tempat dengan banyak pilihan kuliner rawon yang selalu ramai dikunjungi bahkan di hari biasa sekalipun.

Dari warung tenda sederhana yang buka tengah malam hingga rumah makan dengan berbagai pilihan menu rawon yang sangat lengkap, kuliner rawon di Sidoarjo terus membuktikan kelezatannya.

Setiap warung rawon di Sidoarjo memiliki keunikan tersendiri, mulai dari rawon berkuah hitam pekat dengan potongan daging besar hingga rawon daging iga yang sangat mengenyangkan.

Dilansir dari laman travelingyuk dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (1/6), berikut sembilan rekomendasi kuliner rawon enak di Sidoarjo.

1. Rawon Gajah Mada

Berlokasi di Jalan Gajah Mada, tepat di depan toko Mas Gajah dan seberang Matahari Department Store, warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1945 ini buka setiap malam mulai pukul 21.00 hingga 04.00 dini hari dan selalu dipadati pengunjung yang rela mengantri.

Warungnya masih menggunakan tenda biru sederhana dengan meja kursi seadanya, namun kuah rawonnya sangat pekat karena rasa kluwek dan bumbu yang sangat kuat.

Daging sapi disajikan dalam potongan besar yang sangat gurih, dengan pilihan lauk tambahan berupa paru, empal, perkedel, lidah, serundeng, tempe, dan telur asin.

Harga sangat merakyat mulai Rp15.000 untuk rawon dan perkedel, atau sekitar Rp22.000 untuk rawon dengan empal, dan kini tersedia juga cabang di Jalan Raya Jemursari Nomor 17a, Surabaya yang buka dari siang hingga tengah malam.