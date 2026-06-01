Legitnya Kue Lontar Sampai Gurihnya Roti Gulung Abon: Ini Daftar Oleh-Oleh Khas Papua yang Wajib Anda Coba dan Masuk Daftar Belanja

Berkunjung ke Papua terasa kurang lengkap tanpa membawa pulang oleh-oleh khas dari bumi Cenderawasih.

Kedekatan masyarakat papua dengan hasil alam, membuat mereka mampu melahirkan berbagai souvenir serta kuliner khas yang bernilai tinggi.

Seperti mahkota burung cendrawasih, patung asmat, gelang wamena, tas noken, sampai kuliner seperti roti bagea, abon gulung, serta dendeng rusa yang hanya bisa anda temukan di sana.

Tidak hanya itu, melansir informasi pada Senin (1/6) ada beberapa oleh-oleh menarik yang kayak anda bawa pulang. Berikut adalah 14 oleh-oleh khas Papua yang wajib masuk ke daftar list belanjaan anda saat berkunjung ke sana.

Roti Gulung Abon khas Papua

Kudapan khas asal Manokwari ini menjadi salah satu ikon oleh-oleh Papua yang wajib anda bawa pulang. Roti abon gulung memiliki bentuk seperti bolu yang digulung, namun perbedaannya roti ini berisi abon sapi melimpah dengan potongan daging asli, ditambah taburan biji wijen yang gurih, serta irisan daun bawang panggang yang harum. Tekstur roti abon gulung yang lembut, topping yang melimpah, serta aroma yang harum, membuat kudapan ini cocok menjadi oleh-oleh anda.

Kue Lontar

Selain abon gulung, kue lontar juga bisa menjadi buah tangan yang manis. Sekilas, kue ini memiliki bentuk yang mirip dengan pie susu. Namun kue lontar memiliki ciri khas tersendiri dengan tekstur filling yang lembut, creamy, dan bercita rasa manis legit. Kue lontar cocok dinikmati sebagai teman minum kopi atau teh maupun sebagai menu sarapan di pagi hari.

Ikan Asap

Hasil laut Papua yang melimpah, membuat orang Papua banyak yang mengolahnya menjadi ikan asap. Mulai dari jenis ikan super seperti tuna, tenggiri, sampai kerapu. Ikan asap ini lebih tahan dan awet untuk perjalanan jauh. Daging yang tebal, aroma smokey yang khas, dan rasa gurih alami menjadikan ikan asap cocok dijadikan lauk makan dan oleh-oleh yang tepat.

Martabak Sagu

Martabak sagu adalah kue khas Papua yang berbahan dasar dari tepung sagu. Martabak sagu kerap disajikan pada acara-acara adat. Martabak ini dibuat dari campuran tepung sagu, gula aren, serta parutan kelapa. Martabak sagu ini bisa menjadi rekomendasi kudapan manis yang bisa anda bawa pulang.

Dendeng Rusa