Resep Pepes Udang yang Cocok untuk Makan Siang: Lembut, Wangi, dan Kaya Rempah untuk Menu Keluarga Istimewa

JawaPos.Com - Pepes udang merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang dikenal karena perpaduan cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang begitu kuat. Teknik memasak dengan cara dibungkus daun pisang lalu dikukus membuat seluruh bumbu meresap sempurna ke dalam bahan utama, sekaligus menghasilkan aroma khas yang sulit ditemukan pada metode memasak lainnya.

Dalam setiap bungkus pepes, udang berpadu dengan aneka rempah, daun salam, serai, cabai rawit, dan kemangi yang menciptakan sensasi rasa yang kaya serta menggugah selera sejak pertama kali dibuka.

Keistimewaan pepes udang terletak pada kesederhanaannya yang mampu menghasilkan rasa luar biasa.

Udang yang digunakan tetap terasa manis alami, sementara bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, dan cabai memberikan karakter rasa yang kuat namun tetap seimbang.

Tambahan santan dan telur membuat tekstur adonan lebih lembut dan menyatu dengan udang, sehingga menghasilkan pepes yang gurih dan nikmat di setiap suapan.

Hidangan ini sangat cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam karena rasanya yang kaya namun tidak terlalu berat.

Aroma daun pisang yang terkena uap panas selama proses pengukusan juga memberikan sentuhan tradisional yang membuat pepes terasa semakin autentik.

Disajikan bersama nasi putih hangat, pepes udang mampu menjadi lauk sederhana yang menghadirkan pengalaman makan yang istimewa untuk seluruh anggota keluarga.