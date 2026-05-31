8 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Favorit Penikmat Makanan Khas Pantura

rekomendasi kuliner lontong kupang enak di Surabaya../Instagram/althanif.12
JawaPos.com - Lontong kupang adalah salah satu kuliner paling khas dari Surabaya, hadir dengan kupang atau kerang putih kecil gurih yang disajikan bersama lontong, lentho renyah, sate kerang, dan kuah petis yang sangat khas.
Setiap warung lontong kupang punya keistimewaan tersendiri, mulai dari taburan kupang yang sangat melimpah, lontong berbungkus daun pisang, kuah bawang putih tumbuk, hingga harga yang sangat terjangkau.
Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an hingga kedai pinggir jalan yang selalu ramai antrean, pilihan lontong kupang di kota ini sangat beragam untuk semua selera.
Dilansir dari laman Nagan Tour dan Lapis Pahlawan pada Minggu (31/5), berikut delapan rekomendasi kuliner lontong kupang terenak di Surabaya.
1. Lontong Kupang Bu Wito
Warung yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an ini berlokasi di Jl. Raya Tenggilis No. 128, Tenggilis Mejoyo dan buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 16.00, sangat ramai hingga antrean panjang terutama saat akhir pekan.
Selain lontong kupang sebagai menu legendaris, sate kerang yang sangat enak dan tidak berbau anyir juga wajib dicoba, paling nikmat disantap bersama lentho gurih renyah, dengan harga Rp18.000 per porsi.
2. Lontong Kupang Artomoro
Warung yang berlokasi di Jl. Raya Manyar No. 5J, Manyar Sabrangan, Mulyorejo dan buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 20.00 ini juga sangat terkenal dengan menu lontong balap dan es degan yang sangat segar.
Sate kerang dengan bumbu khas yang sangat nikmat tersedia sebagai pendamping lontong kupang, dengan harga Rp10.000–Rp14.000 per porsi yang sangat terjangkau.
