10 Tempat Kumpul Keluarga Paling Cozy dan Asri di Jogja, Cocok untuk Kuliner hingga Healing

JawaPos.com - Yogyakarta tidak pernah kehilangan daya tarik sebagai destinasi wisata keluarga.

Selain terkenal dengan budaya dan keramahan masyarakatnya, kota ini juga memiliki banyak tempat makan bernuansa alam yang nyaman untuk berkumpul bersama orang-orang tercinta.

Mulai dari restoran di tepi danau hingga kawasan hijau di lereng Merapi, semuanya menawarkan pengalaman bersantai yang berbeda.

Tren wisata kuliner keluarga di Jogja kini tidak hanya berfokus pada rasa makanan, tetapi juga suasana tempat yang mendukung kenyamanan.

Banyak keluarga mencari lokasi makan yang memiliki area luas, udara segar, serta fasilitas ramah anak agar waktu berkumpul terasa lebih menyenangkan dan berkesan.

Jika Anda sedang mencari rekomendasi tempat makan keluarga yang cozy, santai, dan memiliki pemandangan asri di Jogja, berikut daftar destinasi yang layak masuk agenda liburan atau akhir pekan Anda yang dilansir dari Google Maps pada Senin (25/06).

1. The Westlake Resto The Westlake Resto menjadi salah satu restoran keluarga favorit di Yogyakarta karena menghadirkan suasana santai di tepi danau buatan yang tenang.

Lokasinya berada di kawasan barat kota dengan area luas yang cocok untuk makan bersama keluarga besar maupun acara santai akhir pekan.

Konsep semi-outdoor yang digunakan membuat suasana terasa lebih sejuk dan nyaman.