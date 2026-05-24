Saat Kaskara Ambil Alih Cork & Screw, California Cuisine Bukan Sekadar Alpukat dan Wine Mahal

JawaPos.com - California cuisine kerap disederhanakan menjadi simbol gaya hidup mahal. Alpukat, steak premium, wine Napa Valley, lalu plating yang dibuat secantik mungkin untuk difoto.

Padahal, dapur California yang baik tidak sesederhana itu. Ia lahir dari percampuran budaya, keberanian bermain dengan bahan, dan rasa percaya diri untuk membuat sesuatu yang rumit terasa santai.

Dining takeover chef sekaligus sommelier Kaskara Hasibuan di Cork & Screw Pacific Place mencoba membawa semangat itu ke Jakarta. Bukan tugas yang mudah, tetapi hasilnya, untuk sebagian besar malam, cukup berhasil.

Untuk satu malam, Cork & Screw nyaris berubah identitas. Ruang yang biasanya terasa seperti wine bar urban Jakarta mendadak menjelma menjadi ruang privat yang terasa sangat California Utara.

Transformasinya tidak dibuat berisik. Foto-foto kebun anggur memenuhi dinding, barrel wine ditempatkan di sejumlah sudut, sementara buku-buku lawas, tanaman kaktus, dan pencahayaan remang membentuk suasana yang lebih mirip perpustakaan milik kolektor wine ketimbang restoran biasa.

Latar musik yang dipilih juga membantu membangun atmosfer. American folk dan Mexican jazz mengalun pelan, cukup efektif membawa imajinasi tamu keluar dari Jakarta.

Namun dekorasi bagus tidak pernah cukup untuk menyelamatkan makan malam yang medioker. Di sinilah makanan harus mengambil alih.

Kaskara datang dengan modal yang tidak kecil. Rekam jejaknya mencakup pengalaman di The French Laundry, restoran legendaris di Napa Valley yang bagi banyak orang adalah salah satu kiblat fine dining Amerika.

Latar itu otomatis menaikkan ekspektasi. Apalagi California cuisine sendiri adalah konsep yang mudah terdengar keren, tetapi tidak selalu mudah diwujudkan.