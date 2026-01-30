Chicken Cordon Bleu Bites: Crispy, Cheesy, dan Tinggi Protein

JawaPos.com - Chicken Cordon Bleu biasanya identik dengan hidangan ala western yang cukup fancy, tapi versi Chicken Cordon Bleu Bites dari @luvitaho ini dibuat lebih simpel, praktis, dan cocok jadi camilan tinggi protein sehari-hari.



Menggunakan dada ayam sebagai bahan utama, resep ini menghasilkan bites yang juicy di dalam tapi tetap gurih dan satisfying. Ditambah smoked beef dan quick melt cheese di bagian tengah, setiap gigitan punya sensasi cheesy dan smoky yang bikin nagih banget.



Karena dibuat versi mini, menu ini juga lebih mudah dimakan dan cocok untuk bekal, meal prep, atau finger food saat kumpul keluarga. Apalagi kalau disajikan hangat saat kejunya masih lumer, rasanya benar-benar susah ditolak.



Bahan-bahan

500 gram dada ayam

3/4 sdt garam

1/2 sdt kaldu bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

1/8 sdt lada putih

5 lembar smoked beef

Quick melt cheese secukupnya



Cara Membuat

1. Siapkan ayam

Haluskan atau cincang dada ayam lalu campurkan dengan garam, kaldu bubuk, bawang putih bubuk, dan lada putih.

2. Tambahkan isian

Potong smoked beef dan quick melt cheese sesuai ukuran kecil agar mudah dibentuk.

3. Bentuk bites

Ambil adonan ayam lalu isi bagian tengah dengan smoked beef dan keju. Bentuk bulat atau oval kecil.

4. Masak hingga matang

Goreng, air fry, atau panggang hingga bagian luar golden dan matang sempurna.