Chicken Cordon Bleu Bites: Crispy, Cheesy, dan Tinggi Protein

Potret chicken cordon bleu bites yang gurih, crispy, dan penuh keju lumer. (Sumber: instagram.com/@luvitaho)
JawaPos.com - Chicken Cordon Bleu biasanya identik dengan hidangan ala western yang cukup fancy, tapi versi Chicken Cordon Bleu Bites dari @luvitaho ini dibuat lebih simpel, praktis, dan cocok jadi camilan tinggi protein sehari-hari.
Menggunakan dada ayam sebagai bahan utama, resep ini menghasilkan bites yang juicy di dalam tapi tetap gurih dan satisfying. Ditambah smoked beef dan quick melt cheese di bagian tengah, setiap gigitan punya sensasi cheesy dan smoky yang bikin nagih banget.
Karena dibuat versi mini, menu ini juga lebih mudah dimakan dan cocok untuk bekal, meal prep, atau finger food saat kumpul keluarga. Apalagi kalau disajikan hangat saat kejunya masih lumer, rasanya benar-benar susah ditolak.
Bahan-bahan
500 gram dada ayam
3/4 sdt garam
1/2 sdt kaldu bubuk
1 sdt bawang putih bubuk
1/8 sdt lada putih
5 lembar smoked beef
Quick melt cheese secukupnya
Cara Membuat
1. Siapkan ayam
Haluskan atau cincang dada ayam lalu campurkan dengan garam, kaldu bubuk, bawang putih bubuk, dan lada putih.
2. Tambahkan isian
Potong smoked beef dan quick melt cheese sesuai ukuran kecil agar mudah dibentuk.
3. Bentuk bites
Ambil adonan ayam lalu isi bagian tengah dengan smoked beef dan keju. Bentuk bulat atau oval kecil.
4. Masak hingga matang
Goreng, air fry, atau panggang hingga bagian luar golden dan matang sempurna.
5. Sajikan
Nikmati selagi hangat agar kejunya masih meleleh.
Chicken Cordon Bleu Bites ini punya kombinasi rasa yang lengkap: gurih dari ayam, smoky dari smoked beef, dan creamy lumer dari quick melt cheese. Teksturnya juicy di dalam dengan bagian luar yang sedikit crispy membuat camilan ini terasa premium meski bahan dan cara bikinnya sederhana.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk camilan tinggi protein, bekal anak, atau stok frozen food rumahan. Simple, cheesy, dan dijamin jadi rebutan saat baru matang!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK