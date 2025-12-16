Ayam Kukus Pedes Daun Jeruk: Simpel, Hemat, tapi Rasanya Nampol

Potret ayam kukus pedas daun jeruk yang gampang, hemat, dan super wangi. (Sumber: instagram.com/@jennidish)
JawaPos.com - Kalau lagi cari menu rumahan yang murah, praktis, tapi rasanya tetap bikin semangat makan, Ayam Kukus Pedes Daun Jeruk dari @jennidish ini wajib banget dicoba. Modal sederhana, proses masaknya cepat, tapi hasil akhirnya benar-benar penuh rasa.
Yang membuat menu ini spesial adalah perpaduan cabai dan daun jeruk yang aromanya langsung menggoda sejak dikukus.
Daun jeruk memberikan wangi segar khas yang bikin rasa ayam jadi lebih “nendang”, sementara kombinasi cabai keriting dan cabai rawit menghasilkan pedas yang nikmat tanpa terlalu berat.
Karena dimasak dengan cara dikukus, tekstur ayam tetap juicy dan lembut. Ditambah saus tiram dan minyak wijen, rasa gurihnya jadi lebih dalam dan savory. Tepung kanji juga membantu bumbu lebih menempel pada ayam sehingga setiap potongan terasa kaya rasa.
Menu ini cocok banget untuk lauk makan siang atau makan malam dengan nasi hangat. Simpel, cepat, dan bikin pengen nambah terus.
Bahan-bahan
500 gram ayam boneless
6-8 cabai keriting
10-15 cabai rawit
5 siung bawang putih
5 siung bawang merah
1 batang serai
1,5 sdm saus tiram
1,5 sdm tepung kanji
1 sdm minyak wijen
Merica secukupnya
Totole atau kaldu jamur secukupnya
6-8 lembar daun jeruk, buang tulangnya
Cara Membuat
1. Haluskan bumbu
Haluskan cabai, bawang putih, bawang merah, dan serai sesuai tekstur yang diinginkan.
2. Campurkan ayam dan bumbu
Masukkan ayam ke dalam wadah lalu tambahkan bumbu halus, saus tiram, tepung kanji, minyak wijen, merica, dan kaldu jamur. Aduk hingga rata.
3. Tambahkan daun jeruk
Iris tipis daun jeruk lalu campurkan ke adonan ayam agar aromanya lebih keluar saat dikukus.
4. Kukus hingga matang
Kukus ayam sekitar 10 menit atau hingga matang sempurna dan bumbu meresap.
5. Sajikan
Nikmati selagi hangat bersama nasi putih panas.
Ayam Kukus Pedes Daun Jeruk ini punya rasa yang sederhana tapi kuat banget. Gurih, pedas, wangi daun jeruk, dan tekstur ayamnya tetap juicy karena tidak digoreng.
Selain hemat dan praktis, menu ini juga cocok untuk kamu yang ingin lauk cepat tanpa banyak minyak. Sekali coba, biasanya langsung masuk daftar menu favorit rumahan karena rasanya benar-benar bikin nagih!
