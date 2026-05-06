Tomato Egg Drop Soup: Sup Hangat Asam Gurih yang Comforting

Kalau kamu lagi butuh makanan yang ringan tapi tetap menghangatkan, tomato egg drop soup bisa jadi pilihan sempurna.

Sup ini terkenal dengan rasa asam segar dari tomat yang dipadukan dengan tekstur lembut telur. Seperti dikutip dari @madebythewa, resep ini termasuk kategori simple & comforting food yang mudah dibuat di rumah.

Keunikan dari egg drop soup ada pada teknik memasukkan telur ke dalam kuah panas sehingga membentuk serat-serat lembut seperti “pita”.

Dipadukan dengan tomat yang sudah dimasak hingga sedikit hancur, kuahnya jadi lebih kaya rasa—gurih, segar, dan sedikit manis.

Menu ini cocok untuk sarapan, makan malam ringan, atau saat tubuh butuh makanan hangat yang menenangkan. Selain itu, bahan-bahannya juga sederhana dan mudah ditemukan.

Bahan-bahan:

4-5 buah tomat

4-5 siung bawang putih

1-2 batang daun bawang (bagian putih)