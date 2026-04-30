6 Kuliner Nasi Padang Paling Favorit di Solo: Lauk Lengkap dan Porsi Mengenyangkan, Selalu Ramai Pembeli!

JawaPos.Com - Kelezatan masakan khas Minang selalu berhasil mencuri perhatian, terutama ketika tersaji dalam bentuk nasi Padang yang penuh dengan pilihan lauk menggoda.

Di tengah kekayaan kuliner Kota Solo yang terkenal dengan cita rasa Jawa yang manis dan lembut, kehadiran nasi Padang justru menawarkan sensasi berbeda yang lebih berani, kaya rempah, dan penuh karakter.

Perpaduan antara nasi hangat, kuah gulai yang kental, serta sambal pedas yang menggigit menjadikan hidangan ini tidak pernah kehilangan penggemar.

Di setiap sudut kota Solo, rumah makan nasi Padang mudah ditemukan dengan ciri khas etalase berisi aneka lauk yang tersusun rapi dan menggugah selera.

Mulai dari rendang yang dimasak hingga kering dengan warna pekat, ayam pop yang lembut dengan rasa gurih khas, hingga dendeng balado yang pedas manis, semuanya siap memanjakan lidah.

Tidak hanya soal rasa, porsi yang disajikan juga dikenal cukup besar, membuat nasi Padang menjadi pilihan tepat untuk makan siang maupun makan malam yang mengenyangkan.

Menariknya, popularitas nasi Padang di Solo tidak hanya bertahan, tetapi terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner bercita rasa kuat.

Banyak rumah makan bahkan selalu dipadati pembeli, terutama pada jam makan siang, menandakan bahwa hidangan ini sudah menjadi bagian penting dari gaya hidup kuliner masyarakat.

Baik untuk santapan cepat di sela aktivitas maupun makan bersama keluarga, nasi Padang selalu menjadi pilihan yang sulit untuk ditolak.

Dengan variasi lauk yang begitu lengkap, harga yang relatif terjangkau, serta rasa yang konsisten, tidak heran jika nasi Padang di Solo selalu memiliki tempat spesial di hati para penikmat kuliner.

Dilansir dari Google Maps, inilah enam rekomendasi nasi Padang paling favorit di Solo yang wajib masuk daftar kuliner Anda.

1. Sederhana Cabang Solo

Rumah makan Sederhana sudah lama dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Minang yang konsisten menghadirkan cita rasa autentik di berbagai kota, termasuk Solo.

Begitu memasuki tempat ini, pengunjung akan langsung disambut dengan deretan lauk berwarna menggoda seperti rendang hitam pekat, ayam pop yang lembut, hingga gulai tunjang dengan kuah santan kental yang menggugah selera.