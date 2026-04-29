10 Rekomendasi Tahu Gimbal di Semarang Paling Enak 2026: Kuliner Lokal yang Wajib Dicoba Wisatawan dan Pelancong! 

JawaPos.com - Kota Semarang selalu punya cara untuk membuat siapa pun jatuh cinta, terutama lewat kekayaan kulinernya.

Ya, salah satu kuliner lokal yang tak pernah lekang oleh waktu adalah tahu gimbal. Perpaduan antara tahu goreng, lontong, kol, tauge, telur, serta bakwan udang (gimbal) yang disiram bumbu kacang kental menciptakan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang begitu khas.

Tak hanya sekadar makanan, kuliner tahu gimbal bak sudah menjadi bagian dari identitas kuliner Kota Semarang.

Dari warung kaki lima hingga tempat makan legendaris, setiap penjual memiliki racikan bumbu yang unik dan membuat pelanggan selalu ingin kembali.

Namun berdasarkan pantauan Jawa Pos dan dari rating dari Google Maps, inilah rekomendasi tahu gimbal yang wajib masuk dalam daftar eksplorasi para wisatawan ataupu pelancong yang sedang singgah di Ibu Kota Jawa Tengah ini.

1. Tahu Gimbal Lumayan Pak Man

Jika berbicara tentang tahu gimbal Semarang enak, nama Tahu Gimbal Lumayan Pak Man hampir selalu berada di urutan teratas.

Bukan tanpa alasan, warung ini sudah eksis sejak puluhan tahun lalu dan menjadi salah satu pionir dalam memperkenalkan tahu gimbal sebagai kuliner khas Semarang yang dikenal luas hingga luar kota.