15 Kuliner yang Cocok untuk Makan Siang di Semarang: Dari yang Viral sekaligus Legendaris dengan Rasa Autentik dan Harga Terjangkau!

Ilustrasi kuliner untuk makan siang dengan rasa autentik di Semarang. (Freepik)

JawaPos.com - Kota Semarang bukan hanya dikenal dengan pesona kota lama dan warisan sejarahnya, tetapi juga sebagai salah satu destinasi kuliner paling kaya di Indonesia.

Saat siang hari, suasana kota berubah menjadi lebih hidup dengan hadirnya berbagai warung makan viral sekaligus legendaris yang menyajikan hidangan khas dengan cita rasa autentik yang sudah diwariskan turun-temurun.

Kuliner siang di Semarang identik dengan rasa yang cenderung manis dan gurih, dipadukan dengan teknik memasak tradisional yang tetap dipertahankan hingga kini.

Dari makanan berkuah yang ringan hingga hidangan berat yang mengenyangkan, setiap sajian menawarkan pengalaman rasa yang berbeda dan khas.

Tidak hanya soal rasa, harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau sehingga cocok untuk semua kalangan, baik wisatawan maupun warga lokal.

Menariknya, banyak dari tempat makan ini telah menjadi viral karena konsistensi rasa dan popularitasnya di berbagai platform.

Dilansir dari Google Maps, berikut lima belas kuliner yang cocok untuk makan siang di Semarang, terkenal autentik, legendaris, dan wajib masuk daftar wisata kuliner kamu.

1. Lumpia Gang Lombok

Lumpia Gang Lombok yang berlokasi di Jalan Gang Lombok No.11 merupakan salah satu ikon kuliner paling legendaris di Semarang.

Tempat ini telah berdiri sejak puluhan tahun dan menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang ingin mencicipi lumpia khas dengan cita rasa autentik yang tidak berubah.

Seporsi lumpia di sini berisi rebung, telur, dan udang yang dibungkus dengan kulit tipis.

Proses memasaknya dilakukan dengan teknik khusus sehingga menghasilkan aroma yang kuat dan khas.

Rasa yang dihasilkan cenderung gurih dengan sentuhan manis yang ringan.