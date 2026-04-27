12 Rekomendasi Escargot Terenak di Jakarta, Kuliner Siput dengan Cita Rasa Kelas Eropa, Berani Coba?

JawaPos.com – Jakarta kini semakin dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan kuliner internasional, termasuk escargot khas Prancis yang kini mudah ditemukan di berbagai restoran.

Hidangan bekicot berbumbu garlic butter ini hadir dalam berbagai interpretasi menarik, dari sajian klasik ala Paris hingga sentuhan cita rasa lokal Indonesia.

Mulai dari restoran fine dining mewah hingga brasserie kasual bergaya Eropa, pilihan tempat menikmati escargot di ibu kota sangat beragam.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Reservasiku pada Senin (27/4), berikut 12 rekomendasi tempat makan kuliner escargot enak di Jakarta.

1. Union

Union adalah restoran semiformal yang menyajikan escargot dengan daging bekicot berkualitas terbaik, disajikan bersama garlic butter dalam platting yang cantik dan menggugah selera.

Dagingnya empuk dengan bumbu yang meresap sempurna, berlokasi di Plaza Senayan lantai 1, Jalan Asia Afrika, Senayan, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00.