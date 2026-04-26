12 Rekomendasi Kuliner Ketoprak di Jakarta yang Wajib Dicoba, Cocok untuk Makan Siang! 

JawaPos.Com - Hiruk pikuk Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat aktivitas, tetapi juga sebagai tempat di mana kuliner sederhana justru menjadi primadona.

Kuliner ketoprak termasuk salah satu hidangan yang selalu bertahan di tengah perubahan zaman.

Sepiring lontong, bihun, tahu goreng, tauge segar, lalu disiram bumbu kacang kental yang diulek langsung, menciptakan rasa yang begitu khas dan sulit dilupakan.

Sensasi gurih, manis, dan sedikit pedas berpadu dalam satu suapan, menghadirkan pengalaman makan yang terasa akrab sejak pertama kali mencicipinya.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi ketoprak terlezat di Jakarta yang wajib dicoba para pelancong.

1. Ketoprak Ciragil Pak Jum

Berlokasi di Jl. Ciragil, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketoprak ini sudah lama dikenal sebagai salah satu yang paling dicari.

Proses penyajiannya masih mempertahankan cara tradisional, yaitu mengulek bumbu kacang langsung di atas cobek sebelum disiram ke dalam piring.

Hasilnya, tekstur bumbu terasa halus dengan aroma kacang yang kuat.

Lontongnya lembut, tahu gorengnya tidak berminyak berlebihan, dan bihunnya menyatu sempurna dengan kuah.

Banyak pengunjung menyebut rasanya konsisten dari waktu ke waktu. Harga sekitar Rp15.000–Rp20.000.

2. Ketoprak Cirebon Mas Darto

Terletak di kawasan Jakarta Pusat, ketoprak ini membawa sentuhan rasa khas Cirebon yang sedikit berbeda dari kebanyakan.

Bumbu kacangnya terasa lebih gurih dengan dominasi rasa kacang tanah yang kuat, tidak terlalu manis.