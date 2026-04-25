14 Rekomendasi Gudeg Khas Yogyakarta Paling Enak dengan Rasa Legit yang Bikin Ketagihan Sejak Suapan Pertama!

JawaPos.Com - Sarapan pagi di Yogyakarta agaknya tidak lengkap tanpa mencicipi kuliner gudeg khas dari kota Istimewa satu ini.

Aroma wangi dari nangka muda yang dimasak perlahan dalam santan dan gula aren, menjadikan gudeg bukan sekadar makanan, tetapi cerminan karakter rasa dari kota Yogyakarta yang manis, hangat, dan penuh ketelatenan.

Proses memasaknya yang tidak singkat dan membutuhkan waktu berjam-jam, menjadikan kuliner gudeg memiliki cita rasa yang benar-benar meresap dengan warna cokelat pekat yang memikat.

Dari warung kaki lima hingga rumah makan legendaris, setiap tempat yang menawarkan gudeg membawa pengalaman berbeda yang tetap berakar pada tradisi.

Dilansir dari Google Maps, inilah 14 rekomendasi gudeg ternikmat di Yogyakarta yang rasanya tak ada tandingannya.

1. Gudeg Yu Djum

Berlokasi di Jl. Wijilan, Panembahan, Kraton, tempat ini dikenal sebagai ikon gudeg yang sudah bertahan lama.

Proses memasaknya menggunakan waktu panjang hingga menghasilkan warna cokelat pekat dan tekstur kering yang khas.

Rasa manisnya kuat namun tetap terasa seimbang dengan gurih santan yang meresap hingga ke dalam nangka.