6 Tempat Makan Ikan Gurame Bakar Khas Sunda di Purwakarta, Cocok Disantap Bareng Keluarga

JawaPos.com - Purwakarta dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang punya kekayaan kuliner khas Sunda dengan cita rasa autentik. Salah satu menu yang paling diburu adalah ikan gurame bakar yang dibumbui rempah khas, lalu dibakar hingga menghasilkan aroma harum yang menggoda.

Makan ikan gurame bakar di orang Sunda ini nggak cuma soal rasa, tapi juga kebersamaan dengan keluarga.

Dengan besarnya ikan gurame, banyak orang membuat menu ini jadi andalan untuk disantap bersama. Nah, untungnya banyak tempat makan di Purwakarta juga menawarkan suasana nyaman, cocok buat quality time bareng keluarga.

Berikut enam rekomendasinya.

1. Ikan Bakar Abah Cianjur Cabang Purwakarta Tempat makan ini sudah cukup populer dan sering jadi pilihan keluarga untuk makan bersama. Gurame bakarnya terkenal dengan ukuran ikan yang cukup besar dan daging yang lembut. Bumbu yang digunakan cenderung manis-gurih khas Sunda, meresap hingga ke dalam daging ikan, bukan cuma di permukaan saja.

Selain gurame bakar, kamu juga bisa mencoba menu lain seperti karedok, tumis kangkung, dan sayur asem yang segar. Tempatnya cukup luas dengan konsep rumah makan keluarga, jadi nyaman untuk datang dalam rombongan besar. Pelayanannya juga cepat, jadi nggak perlu menunggu terlalu lama meski sedang ramai.

Alamat: Ciseureuh, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

2. Ikan Bakar Pantura Kalau kamu penggemar ikan bakar dengan aroma arang yang kuat, tempat ini wajib masuk list. Proses pembakarannya masih menggunakan cara tradisional, sehingga menghasilkan cita rasa smokey yang khas. Gurame di sini dibakar dengan tingkat kematangan yang pas dengan tekstur luar sedikit kering tapi dalamnya tetap juicy.