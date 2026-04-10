Broccoli Fried Egg: Menu Simpel, Sehat, dan Bikin Nagih

Potret broccoli fried egg simpel dan sehat. (Sumber: instagram.com/@harudo.kitchen) JawaPos.com - Kalau lagi pengen makan yang sehat tapi tetap praktis, menu Broccoli Fried Egg dari @harudo.kitchen ini wajib banget dicoba.

Kombinasi brokoli, telur, dan keju mungkin terdengar sederhana, tapi hasil akhirnya surprisingly enak dan bikin kenyang.

Menu ini cocok banget buat sarapan cepat atau makan ringan di malam hari. Apalagi buat kamu yang lagi mencoba hidup lebih sehat, karena bahan-bahannya clean dan cara masaknya juga nggak ribet.

Yang bikin unik dari resep ini adalah brokoli yang dimasak sampai sedikit crispy di luar, lalu ditambah keju yang meleleh di tengah, dan diakhiri dengan telur di atasnya.

Teksturnya jadi kombinasi antara crunchy, creamy, dan lembut, komplit dalam satu pan.

Selain itu, brokoli sendiri dikenal sebagai sayuran tinggi serat dan vitamin, jadi bukan cuma enak tapi juga bernutrisi. Ditambah protein dari telur dan keju, menu ini jadi lebih seimbang dan mengenyangkan.

Bahan-bahan

¼ brokoli (potong-potong)