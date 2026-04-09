Resep Tonjiru Soup: Sup Hangat Ala Jepang yang Simple dan Comforting

Potret tonjiru soup khas Jepang dengan miso dan sayuran yang hangat dan gurih. (Sumber: instagram.com/@febbyroiyana)

JawaPos.com - Kalau kamu pecinta makanan Jepang atau penggemar anime, pasti nggak asing dengan hidangan yang satu ini. Tonjiru soup adalah sup khas Jepang yang terkenal dengan rasa gurih, hangat, dan super comforting.

Resep ini dibagikan oleh @febbyroiyana yang terinspirasi dari masakan di anime, tepatnya “menu dari ibunya Nagasawa” di Chibi Maruko-chan.



Seperti yang disebutkan, hidangan ini memang sederhana, tapi punya rasa yang dalam dan menenangkan. “Super comforting, warm, and simple~”, begitu ungkapan yang menggambarkan karakter utama dari tonjiru.

Cocok banget dinikmati saat cuaca dingin, lagi kurang enak badan, atau sekadar ingin makan yang ringan tapi menghangatkan.



Berbeda dari sup biasa, tonjiru menggunakan miso sebagai base kuahnya, yang memberikan rasa umami khas Jepang. Ditambah kaldu dashi, rasa kuahnya jadi lebih kompleks tapi tetap ringan. Kombinasi sayuran seperti wortel, daikon, dan bawang bombay juga membuat sup ini kaya nutrisi.



Bahan-bahan

200 gram daging sapi slice

1 buah wortel (iris)

1/2 buah lobak putih / daikon (iris)

1/2 buah bawang bombay (iris)

Tahu (potong, bisa pakai tahu telur)

Akar burdock / gobo (opsional, iris tipis)



Bumbu:

2 sdm miso paste

500 ml kaldu dashi

1 sdm kecap asin

1 sdt minyak wijen

Garam secukupnya



Cara Membuat

1. Tumis Daging

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis daging sapi hingga berubah warna dan sedikit kecokelatan.

2. Tambahkan Sayuran

Masukkan bawang bombay, wortel, daikon, dan burdock. Tumis sebentar hingga harum.

3. Tuang Kaldu

Tambahkan kaldu dashi, lalu masak hingga sayuran mulai empuk.

4. Masukkan Tahu

Tambahkan potongan tahu, masak perlahan agar tidak hancur.

5. Tambahkan Miso

Larutkan miso paste dengan sedikit kuah, lalu masukkan kembali ke dalam panci. Aduk perlahan.

6. Bumbui

Tambahkan kecap asin, minyak wijen, dan garam secukupnya. Koreksi rasa.

7. Sajikan

Masak hingga semua bahan matang dan kuah terasa hangat serta gurih.





Tips Biar Lebih Authentic

- Jangan masak miso terlalu lama agar rasanya tidak berubah

- Gunakan api kecil setelah miso dimasukkan

- Bisa tambahkan irisan daun bawang sebagai garnish



Seperti yang dibagikan oleh @febbyroiyana, penggunaan tahu telur juga jadi pilihan menarik karena teksturnya lebih lembut dan creamy. Ini membuat tonjiru jadi lebih ringan dan cocok untuk semua usia.



Tonjiru soup ini bukan sekadar sup biasa, tapi juga comfort food yang bisa memberikan rasa hangat dan tenang. Dengan bahan sederhana dan cara masak yang mudah, kamu bisa menghadirkan hidangan khas Jepang langsung di rumah.



Cocok untuk menu sehari-hari, apalagi kalau ingin makan yang ringan tapi tetap bergizi. Yuk coba, siapa tahu jadi menu favorit baru di rumah!