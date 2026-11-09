Sering Disepelekan dan Ditakuti, Ini Manfaat Medis Terapi Air Es yang Jarang Diketahui

JawaPos.com - Air es kerap menjadi kambing hitam di tengah cuaca terik. Di tengah masyarakat, meneguk air dingin atau mandi air es sering kali disepelekan dan ditakuti karena dianggap langsung memicu batuk, pilek, atau radang tenggorokan. Anggapan yang diturunkan dari generasi ke generasi ini membuat banyak orang memilih untuk menghindarinya sama sekali demi menjaga daya tahan tubuh.

Namun, di balik stigma miring yang melekat erat pada air dingin, siapa sangka metode terapi rendam air es atau ice bath justru menyimpan segudang manfaat kesehatan yang jarang diketahui publik. Bukan sekadar sensasi dingin menyegarkan, terapi suhu ekstrem ini kini jamak dimanfaatkan oleh atlet profesional hingga pecinta kebugaran untuk mempercepat pemulihan fisik, meredakan stres, serta mengembalikan stamina tubuh setelah beraktivitas berat.

Berdasarkan riset kesehatan dari laman Onsei, Healthline, dan Medical News Today, paparan air bersuhu rendah (Umumnya berkisar antara 10 hingga 15 derajat Celsius) mampu memicu respons fisiologis yang signifikan.

Saat tubuh direndam di dalamnya, terjadi proses vasokonsentrasi atau penyempitan pembuluh darah di jaringan tepi secara sementara. Mekanisme ini terbukti efektif menekan peradangan (inflammation), mengurangi rasa nyeri otot tertunda (delayed onset muscle soreness atau DOMS), serta menekan penumpukan asam laktat yang memicu kelelahan fisik berlebih.

Tidak hanya berdampak positif pada fisik, terapi air es juga memberikan dorongan besar bagi kesehatan mental dan kestabilan emosi. Sistem saraf pusat merespons paparan suhu dingin dengan memicu lonjakan neurotransmiter penting, seperti dopamin yang naik hingga 250 persen dan norepinephrine yang meningkat hingga 530 persen.

Lonjakan zat kimia otak ini berperan aktif dalam memperbaiki suasana hati (mood), meningkatkan fokus dan kewaspadaan, serta membantu memperpanjang durasi slow-wave sleep—fase tidur lelap yang sangat krusial bagi regenerasi sel dan pemulihan stamina harian.

Kendati demikian, di balik berbagai klaim manfaatnya yang menggiurkan, terapi rendam air es bukanlah metode yang bebas risiko dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah risiko medis serius yang wajib diwaspadai sebelum mencobanya.

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Salah satunya adalah bahaya cold shock response, yakni reaksi syok mendadak saat tubuh bersentuhan langsung dengan air dingin yang dapat memicu pernapasan terengah-engah secara tidak terkontrol hingga lonjakan tekanan darah drastis.

Selain itu, bagi mereka yang memfokuskan latihan fisik untuk pembentukan massa otot (hypertrophy), berendam air es tepat setelah latihan beban justru bisa berakibat sebaliknya. Beberapa studi menunjukkan bahwa suhu dingin ekstrem dapat meredam proses sintesis protein otot alami dan membatasi adaptasi otot jangka panjang.