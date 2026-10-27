Sehat dan Menyegarkan! 7 Manfaat Minum Infused Water

Lemon Infused water (Canva)
JawaPos.com - Infused water merupakan minuman yang dibuat dengan merendam potongan buah, sayuran, atau daun herbal ke dalam air putih. Selain rasanya yang menyegarkan, minuman ini memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan.
Infused water bisa menjadi alternatif bagi orang yang kurang menyukai atau bosan dengan air putih biasa. Perpaduan air dengan potongan buah memberikan variasi rasa alami tanpa harus menambahkan gula. Minuman ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian.
Melansir dari laman WebMd dan The Work Out Digest, Sabtu (24/10), berikut sejumlah manfaat yang diperoleh dari minum infused water.
1. Membantu Memenuhi Kebutuhan Cairan Tubuh
Salah satu manfaat infused water adalah membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Tubuh membutuhkan air untuk menjalankan berbagai fungsi penting, mulai dari mengatur suhu tubuh hingga mendukung sirkulasi darah. Penambahan potongan buah dapat membuat air putih terasa lebih segar sehingga seseorang lebih tertarik untuk minum secara teratur.
2. Meningkatkan Metabolisme Tubuh
Manfaat lain dari mengonsumsi infused water dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Infused water yang terbuat buah-buahan seperti lemon, jeruk, apel, dapat memberikan asupan vitamin C dan antioksidan bagi tubuh. Kandungan tersebut berperan dalam berbagai proses metabolisme, termasuk proses pengolahan zat gizi menjadi energi. Meski demikian, manfaat infused water dalam meningkatkan metabolisme dan mempercepat pembakaran lemak masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
3. Menurunkan Berat Badan
Mengonsumsi infused water dapat membantu mengurangi keinginan untuk mengonsumsi makanan manis dan minuman bersoda. Dengan begitu, asupan kalori harian dapat lebih terkontrol sehingga membantu upaya menurunkan berat badan. Selain itu, konsumsi air yang cukup juga dapat mendukung metabolisme tubuh.
4. Menjaga Tubuh Tetap Terhidrasi
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