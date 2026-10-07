Donor Plasma Makin Dibutuhkan, Apa Bedanya dengan Donor Darah?

JawaPos.com - Selama ini, masyarakat awam lebih akrab dengan donor darah daripada donor plasma. Padahal, keduanya penting dan mempunyai manfaat yang berbeda bagi orang yang membutuhkannya.

Plasma sendiri mulai mendapat perhatian karena plasma darah dapat diolah menjadi Produk Obat Derivat Plasma (PODP) yang dibutuhkan untuk menangani pasien dengan sejumlah kondisi medis seperti hemofilia. Meski sama-sama berasal dari proses donor, pengambilan plasma berbeda dengan donor darah biasa.

Pakar Bank Darah dan Kedokteran Transfusi, Dr. dr. Teguh Triyono, M.Kes., Sp.PK., menjelaskan plasma merupakan komponen terbesar dalam darah dengan porsi sekitar 55 persen dari volume darah. Plasma mengandung protein penting seperti albumin, antibodi, dan faktor pembekuan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan terapi.

“Berbeda dengan donor darah utuh, dalam pengambilan plasma menggunakan alat apheresis, plasma dipisahkan dari komponen darah lainnya, dan komponen lain tersebut dikembalikan ke tubuh donor plasma,” kata Teguh dalam rangkaian International Plasma Awareness Week (IPAW) 2026, Rabu (7/10).

Dengan metode tersebut, donor plasma tidak mengambil seluruh komponen darah seperti pada donor darah utuh. Plasma yang terkumpul kemudian dapat diproses menjadi berbagai produk terapi, termasuk untuk membantu pasien dengan hipoalbuminemia, gangguan perdarahan, dan imunodefisiensi.

Kebutuhan terhadap plasma berkaitan dengan penggunaan PODP pada pasien yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan. Produk tersebut antara lain digunakan dalam perawatan pasien hemofilia dan imunodefisiensi primer.

Ketua Umum Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia (PHTDI) dan Perhimpunan Hematologi-Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia (PERHOMPEDIN), Dr. dr. Tubagus Djumhana Atmakusuma, Sp.PD-KHOM, FINASIM, menambahkan bahwa PODP memiliki peran penting dalam pengobatan pasien dengan kelainan darah dan kondisi medis tertentu.

“Bagi pasien tersebut, pengobatan jangka panjang dan berkelanjutan menjadi hal yang penting. Karena itu, penguatan ekosistem plasma diperlukan untuk mendukung ketersediaan PODP yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan,” ujar Tubagus.

Ketersediaan plasma sendiri tidak terlepas dari keberadaan donor, proses pengambilan yang aman, hingga pengolahan plasma menjadi produk terapi. Karena itu, penguatan ekosistem plasma membutuhkan keterlibatan pemerintah, layanan kesehatan, layanan darah dan plasma, komunitas pasien, donor, serta industri.