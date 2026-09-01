Setetes Darah dari Kejari Blora, Pesan Kemanusiaan di Balik Harlah Kejaksaan ke-81

Kejaksaan Negeri Blora mengemas peringatan pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW dengan aksi donor darah. (istimewa)
JawaPos.com - Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Blora tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora mengemas peringatan tersebut dengan pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW dan aksi donor darah yang manfaatnya ditujukan langsung bagi masyarakat.
Kegiatan berlangsung di Kantor Kejari Blora, Senin (31/8/2026). Dua agenda tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan makna pengabdian melalui penguatan nilai keagamaan sekaligus kepedulian terhadap sesama.
Kepala Kejari Blora Khristiya Lutfiasandhi mengatakan, peringatan Harlah Kejaksaan menjadi momentum untuk memperkuat nilai yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas. Ia menilai keteladanan, kejujuran, dan amanah harus terus melekat dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.
“Pengajian ini menjadi momentum memperkuat nilai keimanan, keteladanan, dan kebersamaan,” ujar Khristiya.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut diisi tausiyah oleh KH Minardi. Kegiatan diikuti jajaran Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, seluruh pegawai Kejari Blora, serta Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Blora Ny. Lis Khristiya bersama pengurus.
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Khristiya mengatakan Maulid Nabi juga menjadi kesempatan bagi jajaran Kejari Blora untuk mengambil keteladanan dari Rasulullah SAW. Nilai tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan amanah sebagai aparat penegak hukum.
“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga menjadi kesempatan meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kejujuran, amanah, serta sikap humanis,” katanya.
Setelah pengajian, rangkaian kegiatan berlanjut dengan aksi donor darah. Kejari Blora menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Blora dalam kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 13.00 WIB.
Aksi donor darah tersebut melibatkan personel dari berbagai unsur. Selain jajaran Kejari Blora, peserta berasal dari Kodim 0721/Blora, Yonif 410/Alugoro, Yonif TP Kabupaten Blora serta Subdenpom Blora.
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