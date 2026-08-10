Teknologi Jadi Kunci Percepat Deteksi TB, Indonesia Hadapi Beban Kasus Tinggi

JawaPos.com - Upaya menekan angka tuberkulosis (TB) di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan metode pemeriksaan dan pengobatan konvensional. Deteksi kasus lebih dini dengan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat penanganan penyakit TB.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Soedarsono, Sp.P(K) mengatakan, pola penanganan TB perlu bergeser dari pendekatan pasif menuju pencarian kasus yang lebih aktif dan berbasis risiko.

Diungkapkan Prof. Soedarsono, kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi TB perlu menjadi sasaran deteksi lebih awal. Di antaranya orang yang tinggal serumah dengan pasien TB, penderita HIV, diabetes, malnutrisi, memiliki riwayat TB, hingga masyarakat yang tinggal di lingkungan padat.

“Kelompok berisiko ini harus mendapatkan perhatian lebih karena kita ingin menemukan kasus sedini mungkin, bukan menunggu pasien datang ketika penyakitnya sudah berkembang,” kata Prof. Soedarsono dalam International Guest Lecture: Research Frontiers in Infection and Fetal Neurodevelopment yang digelar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Senin (10/8).

Urgensi deteksi dini tersebut tidak terlepas dari masih tingginya beban TB secara global. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2025, pada 2024 diperkirakan terdapat 10,6 juta orang yang sakit TB di dunia dengan sekitar 1,3 juta kematian.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan beban TB terbesar. Indonesia diperkirakan menyumbang sekitar 10 persen kasus TB dunia atau sekitar 1,08 juta kasus dan berada di posisi kedua setelah India.

Data tersebut, ungkap Prof. Soedarsono, menunjukkan perlunya perubahan strategi dalam pengendalian TB. Inovasi tidak hanya dibutuhkan untuk menemukan bakteri penyebab penyakit, tetapi juga untuk menentukan kelompok masyarakat yang perlu diperiksa.

“Karena itu, eliminasi TB membutuhkan perubahan paradigma, bukan sekadar inovasi yang bersifat inkremental,” ujarnya.

Salah satu teknologi yang dinilai memiliki potensi besar adalah penggunaan foto toraks digital yang dipadukan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut dapat membantu proses skrining awal sekaligus menentukan pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan menggunakan metode molekuler.